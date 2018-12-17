На засідання комісії з нападу на активістів намагались потрапити одеські муніципальні охоронці

На виїзне засідання в Одесі тимчасової парламентської слідчої комісії з питань нападу на активістів прийшли працівники одеської муніципальної охорони – в них були запитання до народного депутата Мустафи Найєма. Але вони поспілкувалися з народним депутатом Ігорем Луценком, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За словами секретаря комісії Олени Сотник, комісія отримала усі відповіді від Одеської обласної прокуратури і сконцентрується на трьох нападах – на Сергія Стерненка, Віталія Устименка і Олега Михайлика.

Читайте також: Напади на активістів: поліція Дніпропетровщини стверджує, що розслідує справи​

На Стерненка, голову громадської організації «Небайдужі», нападали тричі, і останній замах у травні 2018 року завершився смертю одного з нападників. На координатора «Автомайдану» в Одесі Устименка напали з ножем на початку червня. Михайлика ледь не вбили у вересні 2018 року – куля майже влучила в серце.

Захід розділили на відкриту і закриту частини і почали з опитування міського голови Одеси Геннадія Труханова. Питання йому почав ставити народний депутат Мустафа Найєм – спочатку про можливе російське громадянство, а потім про структури муніципальної безпеки.

​

«В мене є низка питань по статусу цього утворення. Як ви, як міський голова, пояснюєте те, що стосовно муніципальної варти є багато кримінальних проваджень? Працівники порушували права людей, не допускали на сесії людей, в тому числі журналістів і активістів. Ви за цим спостерігали і ніяких кроків проти цього не зробили», – заявив Найєм.

У відповідь міський голова назвав питання «безглуздим». За його словами, у підрозділах муніципальної безпеки служать ветерани бойових дій на сході України.

«Вони показали своїми діями свою відданість країні, обороняли її й захищали. Керівник цього підрозділу очолював територіальний батальйон і брав участь у бойових діях. Стосовно активістів і недопуску – є регламент Одеської міської ради. Якщо документи оформлені належним чином, ніхто не перешкоджає доступу», – заявив Труханов.

Проблеми із тим, щоб потрапити до Одеської міської ради, були в журналіста Валерія Болгана, активіста та журналіста Юрія Дяченка, активіста Павла Поламарчука, працівників державної охорони, активіста Віталія Устименка та інших.

​

Питання законності структур муніципальної охорони обговорювали й надалі – питання ставили Олена Сотник, Ігор Луценко й інші народні депутати.

Приблизно через годину роботи тимчасової слідчої комісії до кабінету підійшли кілька десятків людей у військовому камуфляжі та заявили, що в них є «питання до Мустафи Найєма». Спілкуватися із ними вийшов народний депутат Ігор Луценко, який отримав від них документи щодо проблем із приміщеннями. За його словами, це були учасники бойових дій, в тому числі ветеран із батальйону «Айдар».

​

Як пояснив пізніше заступник міського голови Андрій Котляр, це були працівники підрозділів «муніципальної безпеки», які у вільний час вирішили підійти до народних депутатів із власними питаннями. Він не зміг пояснити, яким законом регулюється робота цієї структури, і послався на рішення Одеської міської ради, яким була створена комунальна установа «Муніципальна варта». Ця установа є частиною Департаменту комунальної безпеки, який курує Андрій Котляр.

​

Раніше про відсутність законного статусу у муніципального силового об’єднання говорили в консультативній місії Євросоюзу з реформування сектора цивільної безпеки. Працівники місії зазначали, що саме тому в Одесі вони підтримують діалог лише зі структурами Національної поліції.

Крім муніципальної варти, члени комісії також питали міського голову про незаконні будівництва, казино в центрі міста, розслідування подій 2 травня 2014 року, захоплення території військового аеродрому «Шкільний» і про готель на пляжі «Ланжерон». На більшість цих питань Геннадій Труханов погодився відповідати лише у закритому від преси режимі.

​

Під час відкритої частини засідання члени комісії також опитали постраждалих активістів, після чого перейшли в закритий режим роботи. Крім міського голови, парламентарії також опитали зокрема його заступника Андрія Котляра, прокурора Одеської області Олега Жученка, голову Національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна, керівника Служби безпеки України в Одеській області Олександра Довженка.

За попереднім планом, подальші засідання комісії мають відбутися в Харкові, Сєвєродонецьку і Києві. Звіт у парламенті, за словами народного депутата Ігоря Луценка, планують зачитати в січні або лютому 2019 року.