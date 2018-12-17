Підозрюваного в замовленні вбивства Олешка затримали в аеропорту – Аброськін

Поліцейські затримали підозрюваного у причетності до вбивства активіста Віталія «Сармата» Олешка 16 грудня. Про це 17 грудня повідомив заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін.

За його словами, затримання відбулося в аеропорту Харкова, коли підозрюваний намагався перетнути кордон.

Імені затриманого Аброськін не назвав. За його словами, йдеться про мешканця Дніпра, який, за версією правоохоронців, може бути одним із замовників вбивства Олешка.

Віталія Олешка вбили вдень 31 липня 2018 року на території готелю, що належить його родині: невідомий зайшов на територію готелю і здійснив два постріли. За підозрою у вбивстві «Сармата» біля Василівки Запорізької області було затримано чотирьох осіб.

Наразі керівництво Національної поліції заявляє, що вбивство «Сармата» було замовним. Розглядається декілька версій вбивства.

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У квітні 2018 року Віталій «Сармат» Олешко організував у Запоріжжі мітинг проти голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля. Учасники акції звинувачували посадовця у занедбанні Молочного лиману, де минулого року внаслідок несвоєчасної очистки русла лиману стався масовий замор риби.

Окрім того, активісти заявляли, що на ремонт дороги Василівка – Енергодар виділили півмільярда гривень, проте ремонт так і не відбувся.

Віталій «Сармат» Олешко також неодноразово публічно виступав з критикою роботи бердянської міської влади.