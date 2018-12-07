Напади на активістів: поліція Дніпропетровщини стверджує, що розслідує справи

Поліція Дніпропетровщини розслідує кримінальні провадження за фактами нападів на громадських активістів. Про це Радіо Свобода повідомили в п’ятницю в Головному управлінні Національної поліції в Дніпропетровській області у відповіді на інформаційний запит.

За даними поліції, справи перебувають у провадженні слідчих органів Головного управління Нацполіції в області.

Зокрема, справу, відкриту через підпал автомобіля громадського активіста Геннадія Кириченка розслідує Шевченківський районний відділ поліції Дніпра (частина 2 статті 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна).

Справа щодо нападів на громадського активіста, редактора інтернет-видання «ЗОВ» Всеволода Новохатька («умисне легке тілесне ушкодження») та адвоката Андрія Верби («хуліганство, умисне заподіяння ушкоджень захиснику») знаходиться у слідчому відділі міської поліції.

«Досудове розслідування у вищезазначених кримінальних провадженнях триває, проводяться усі необхідні слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії, направлені на швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення», – йдеться у відповіді.

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Водночас, посилаючись на таємницю слідства, в поліції відмовились повідомити більш детальні відомості щодо цих справ, зокрема, прокоментувати нещодавні заяви самих потерпілих.

21 листопада троє потерпілих дали прес-конференцію, де заявили, що розслідування їхніх справ гальмується слідчими. Зокрема, Андрій Верба повідомив, що з його кримінального провадження «зникли зразки крові» людини, яка на нього напала. Геннадій Кириченко зауважив, що, окрім двох опитувань його самого і двох осіб, на яких він вказав, в розслідуванні його справи «нічого не робилось», а Всеволод Новохатько зазначив, що з його справи «зникли всі відеозаписи з місця нападу».

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27 вересня 2018 року в Дніпрі активісти у рамках всеукраїнської акції «Мовчання вбиває» пікетували обласну поліцію через «зволікання з розслідуваннями нападів» на колег. За словами учасників, за останній рік в Україні вчинено понад 50 нападів на активістів.

У Дніпрі, зокрема, потерпілими від нападів є Всеволод Новохатько, якого невідомі побили біля його будинку, та Кирило Дороленко, якого побили в райвіділку поліції, заявляли учасники акції.