У Дніпрі благодійна організація, яка опікується хворими на СНІД та туберкульоз, виграла суд проти управління Держпраці

Одна з найбільших в Україні доброчинних пацієнтських організацій, яка опікується хворими на туберкульоз та ВІЛ-інфікованими на Дніпропетровщині, «БТ «Мережа місто Дніпро» виграла суд проти обласного управлінні Держпраці України, яке вимагало сплати штрафу в понад 8 мільйонів гривень. Відповідне рішення у п’ятницю ухвалив Дніпропетровський окружний адміністративний суд.

За рішенням суду, постанова Держпраці, яка накладала штраф на доброчинну організацію, визнана незаконною та була скасована.

«Справа була дуже велика за обсягом. Коли ми подавали матеріали в суд, це було 16 кілограмів паперів. Суд тривав місяць. Насправді, на моїй практиці, це рекордний строк. Поки тривав суд, звичайно, були негативні наслідки. Адже організація є благодійною і функціонує на грантові гроші, а умови грантів передбачають, що якщо організація чи її посадові особи перебувають в судовому процесі, то така організація не має права брати участь в грантових проектах. Звичайно, ми пропустили деякі гранти, але зараз вже активно включатимемося в роботу», – сказала в коментарі Радіо Свобода адвокат доброчинної організації Олена Доненко.

Рішення суду може бути оскаржене. Управління Держпраці поки не повідомило, чи скористається цим правом. Перед поданням апеляції управління має сплатити судовий збір в суді першої інстанції, який складає півтора відсотки від суми штрафу, – 123 тисячі гривень.

У листопаді 2018 року доброчинна організація «БТ «Мережа м. Дніпро» заявила про фінансовий тиск. Головне управління Держпраці в області виявило порушення трудового законодавства й оштрафувало доброчинне об’єднання на понад 8 мільйонів гривень.

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В організації заявили, що санкції незаконні, а дії посадовців є перевищенням повноважень, і подали позов до суду. Доброчинна структура зазначала, що великий штраф загрожує закриттям проектів з допомоги соціально незахищеним людям, зокрема, припиненням підтримки понад тисячі хворих на туберкульоз в області.

Водночас в управлінні Держпраці у відповідь на інформаційний запит Радіо Свобода повідомили, що перевірки виявили порушення права на працю і соціальний захист працівників організації. Там заявили, що в благодійній організації виявили «факти використання незадекларованої праці»: 73 людини допустили до роботи соціальних працівників «без видання наказів та повідомлення до Державної фіскальної служби».