Більшість нових випадків інфікування ВІЛ в Європі минулого року зафіксовані в Україні та Росії – доповідь

Минулого року у Європі виявлено понад 160 тисяч людей з ВІЛ, три чверті з них – в Україні та Росії. Про це йдеться у доповіді Європейського центру профілактики та боротьби з хворобами та Європейського офісу Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Незважаючи на те, що кількість нових випадків захворювання найнижча за останні роки, у багатьох з них діагноз поставлено занадто пізно. Як зазначається у доповіді, один з п’яти ВІЛ-інфікованих не знав про свій стан, що збільшує ризик «погіршення здоров’я, смерті та подальшої передачі ВІЛ». В Україні, як і в інших країнах Європи, ВІЛ найчастіше передається через незахищений гетеросексуальний секс та внутрішньовенне вживання наркотиків, мовиться у звіті.

Загальна тенденція показала, що європейському регіону не вдасться досягти поставленої ООН мети з ліквідації захворюваності ВІЛ / СНІД до 2030 року, зазначають автори звіту.

У Європейському регіоні проживає майже 900 мільйонів людей серед них понад 2 мільйони ВІЛ-інфіковані. У світі ж нараховується близько 37 мільйонів ВІЛ-інфікованих.

З початку епідемії СНІДу у 1980-х роках понад 77 мільйонів людей по всьому світу захворіли на ВІЛ, і майже половина з них померли від СНІДу.

За даними МОЗ, за період з 1987 по 2017 роки в Україні понад 43 тисячі людей померли від захворювань, обумовлених СНІДом.

За оцінками міжнародних експертів, понад 40% інфікованих українців навіть не знають про свій ВІЛ-позитивний статус. Однією з причин, чому Україна залишається серед лідерів у Європі за масштабами поширення цього вірусу, експерти називають невчасну діагностику та недостатню поінформованість громадян.