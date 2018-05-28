Елтон Джон прибув до Києва говорити про ВІЛ/СНІД

Музикант Елтон Джон прибув до Києва на благодійний захід «День з Елтоном Джоном», присвячений боротьбі зі СНІДом.

Фотографії співака, який вже прибув на арт-завод «Платформа», публікують українські користувачі соцмереж.

«День з Елтоном Джоном» організовує фонд «АнтиСНІД» Олени Пінчук 28 травня. Він об’єднує фотовиставку, міжнародний арт-проект, створений сучасним художників Ай Вей Веєм на прохання Елтона Джона, а також зустріч музиканта з активістами та ВІЛ-позитивними людьми.

За даними МОЗ, за період з 1987 по 2017 роки в Україні понад 43 тисячі людей померли від захворювань, обумовлених СНІДом.

За оцінками міжнародних експертів, понад 40% інфікованих українців навіть не знають про свій ВІЛ-позитивний статус. Однією з причин, чому Україна залишається серед лідерів у Європі за масштабами поширення цього вірусу, експерти називають невчасну діагностику та недостатню поінформованість громадян.