Трансгуманізм: наскільки реально вдосконалити людину технологіями

Значні інвестиції у розвиток сучасних технологій, таких, як штучний інтелект, генетичне редагування та нейрокомп’ютерний інтерфейс – поєднання мозку людини із комп’ютером – викликають чималий інтерес. Багато хто погоджується із тим, що вже найближчими десятиліттями розвиток цих технологій дозволить не просто полегшити життя людей, але й суттєво вдосконалити їхні фізичні можливості – стати розумнішими, сильнішими, здатними робити речі, не передбачені людською природою. Що таке трансгуманізм і наскільки реальними є його засади?

Поняття трансгуманізму, яке набуло особливої популярності на початку 90-х років, стосується світогляду, який передбачає віру в суттєве вдосконалення людської природи за допомогою технологій у будь-якій формі.

«Ви не можете отримати вищу освіту з трансгуманізму, але ви можете приєднатися до нього, інвестувати в нього, вивчити його діячів і діяти за його принципами», – мовиться в статті видання The Conversation.

Що саме можна вдосконалити?

Трансгуманісти вірять у те, що як мінімум можна суттєво «відкласти» природній процес старіння, позбутися багатьох фізичних вад, хвороб, а також покращити розумові здібності і навіть побороти смерть.

Більшість із них переконана, що людина рано чи пізно повинна з’єднатися із комп’ютером, що надасть їй численні можливості, які раніше складно було навіть уявити.

«У минулому ми робили такі прилади, як дерев’яні ноги, слухові апарати, окуляри й фальшиві зуби. У майбутньому ж ми зможемо використовувати імплантати для посилення наших почуттів, щоб ми могли безпосередньо виявляти інфрачервоне або ультрафіолетове випромінювання, або ж посилити наші пізнавальні процеси, приєднавшись до чипів пам’яті. Зрештою, з’єднавши людину й машину, наука дозволить створювати людей, які значно підвищать свій інтелект, силу й тривалість життя – майже втілення богів», – мовиться в статті газети The Guardian.

Що для цього потрібно?

Вдосконалити людину за допомогою технологій можна різними способами. Серед них: можливості сучасної генетичної інженерії, біоінженерії, штучного інтелекту та молекулярної нанотехнології.

Наприклад, у 2016 році засновник космічної компанії SpaceX Ілон Маск став одним зі співзасновників компанії Neuralink, яка має на меті поєднати мозок людини з комп’ютером, «створивши пристрій мікронного розміру, який буде введений в мозок хірургічним шляхом», мовиться у виданні Business Insider.

Кінцевою метою є створення продукту, який допоможе при деяких важких пошкодженнях мозку через інсульт та ракові ураження, а також суттєво покращить здатність людини зберігати й обробляти інформацію.

І Neuralink – лише одна з багатьох компаній, які сьогодні серйозно займаються розвитком технологій у цьому напрямку.

Інший приклад – позбавлення від хвороб за допомогою редагування генів. Сьогодні багато компаній у Кремнієвій долині в Каліфорнії переконані,що «біологія стане наступною великою обчислювальною платформою, ДНК буде кодом, який її запускає, а CRISPR буде мовою програмування», мовиться у статті у виданні Wired. Технологія може дозволити врятувати людство від надзвичайно великої кількості хвороб, серед яких кістозний фіброз, хвороба Гантінгтона, ВІЛ/СНІД, деякі види онкології або м’язова дистрофія.

Відео: Джонні Маттені отримав перший надсучасний протез

Ще один спосіб – це використання різноманітних пристроїв. Нейропротезування, наприклад, є одним із прикладів роботи нейрокомп’ютерного інтерфейсу. Відомі нам звичайні протези існують уже багато років, технології дозволяли робити їх дедалі зручнішими для людей. А нейрокомп’ютерний інтерфейс повністю змінює уявлення про класичне протезування – тепер людина завдяки своїм думкам здатна рухати пальцями на протезі.

У майбутньому очікують появи величезної кількості різноманітних девайсів, таких як розумні контактні лінзи, здатні робити фото й відео, або ж навушники, які перекладатимуть автоматично будь-яку мову світу.

Нерівність наступного рівня

Але одна справа, коли технології допомагають людям з обмеженими можливостями повернутися до повноцінного життя. Зовсім інша – коли здорові люди намагатимуться вдосконалити вже наявні навички.

Багато хто звертає увагу на низку етичних проблем, пов’язаних із суттєвим вдосконаленням фізичних та розумових здібностей великої кількості людей.

Із одного боку, розвиток технологій викликає занепокоєння, що лише заможні люди зможуть «відкладати» старість і «редагувати» свої недоліки. З іншого – чимало хто попереджає про потенційну дискримінацію, в тому числі і на робочих місцях – адже одні люди матимуть суттєві фізичні переваги над іншими.

Прихильники трансгуманізму вважають, що так само, як і колись мобільний телефон був привілеєм виключно заможних людей, буде і з технологіями з покращення людини – мовляв, це лише питання часу, коли вони будуть доступні всім.

Наразі розвиток технологій, необхідних для досягнення всіх цілей трансгуманістів, перебуває лише в початковій стадії і здебільшого спирається на ще не реалізовані досягнення в галузі генної інженерії, нанотехнології та багатьох інших наук.

Тому є два варіанти: або ж дозволити повноцінний розвиток цих технологій і дати людству користуватися їхніми можливостями, або ж запровадити суворі регулювання, щоб не допустити можливих «побічних ефектів». У будь-якому разі, багато хто погоджується, що використання надсучасних технологій для покращення можливостей людини навряд чи можливо буде зупинити.