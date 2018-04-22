Росія: ВІЛ-позитивний активіст обливався «глодом» у відповідь на заклик депутата Держдуми «лікуватись народними методами»

У Санкт-Петербурзі російський активіст Борис Конаков, який відкрито говорить про свій ВІЛ-позитивний статус, прикував себе ланцюгом до дуба і обливася глодом, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Цей перформанс він провів 21 квітня у відповідь на слова депутата Держдуми Петра Толстого, який в ефірі каналу «Росія-1» запропонував лікуватися народними засобами, якщо заборонять ввезення ліків з США до Росії. Зокрема, віце-спікер Держдуми порекомендував кору дуба і глід. За словами самого Конакова, особливої увагу його акція не привернула, йшов дощ, перехожі поспішали і не особливо цікавилися тим, що відбувається.

Це не перший перформанс Конакова, який називає себе ЛГБТ- і ВІЛ-активістом. Раніше він також влаштовував акцію, під час якої сидів у шафі на знак боротьби зі СНІДом, пив кров з горілкою на Марсовому полі, а також приковував себе наручниками до мосту Кадирова у Санкт-Петербурзі на підтримку гомосексуалів у Чечні.