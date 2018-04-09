ООН: головна причина смертей жінок віком 30-49 років у всьому світі – ВІЛ

Головною причиною смертей жінок віком 30-49 років є ВІЛ-інфекція, повідомляє прес-служба Організації об’єднаних націй.

«Головна причина смерті жінок 30-49 років у всьому світі – це ВІЛ-інфекція, на другому місці – ішемічна хвороба серця, на третьому – проблеми з вагітністю та пологами, на четвертому – інсульт, на п'ятому – рак грудей, на шостому – туберкульоз», – розповіли в ООН.

Станом на 1 грудня 2017 року в закладах охорони здоров’я під медичним наглядом перебували 139 394 ВІЛ-інфікованих громадян України, з них 42 666 хворих з діагнозом СНІД. Найвищі рівні поширеності ВІЛ-інфекції зареєстровано у Києві, в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Чернігівській областях.