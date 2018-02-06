Через застарілий патент держава переплачує 227 мільйонів – активісти про лікування ВІЛ-інфікованих

Активісти всеукраїнської мережі людей, що живуть із ВІЛ/СНІД (Всеукраїнська мережа ЛЖВ) під стінами Київського апеляційного господарського суду, де відбулося чергове засідання у справі, вимагали перевірити патент на препарат для ВІЛ-позитивних пацієнтів – Лопінавір/Ритонавір. Суд уже понад рік розглядає справу щодо монополії на ці ліки компанією AbbVie, яка продає Україні ліки за значно завищеною ціною.

В Україні зареєстровано понад 250 тисяч ВІЛ-інфікованих людей, із них лише 80 тисяч проходять лікування в межах безкоштовної державної програми.

Нині лікування одного ВІЛ-інфікованого пацієнта коштує в Україні 60 доларів на місяць, у той час, як в інших країнах ця сума становить 11 доларів.

Причина такої ціни – монопольний стан компанії AbbVie, яку захищають два патенти, дію яких пацієнти намагаються скасувати, як давно застарілі.

Однак, розгляд справи у суді затягується через постійне перенесення засідань – представник відповідача не з’являється.

Всеукраїнська мережа ЛЖВ стверджує, що зменшення ціни на ліки дасть змогу лікувати ще 125 тисяч людей, оскільки вдасться заощадити значну кількість коштів.

За інформацією активістів, наразі держава переплачує 227 мільйонів гривень.

Препарат використовують понад 15 років, але патент щоразу продовжують штучно. Якщо його скасують, препарат, можливо, навіть зможуть виготовляти в Україні

«Багато компаній виробляють цей препарат у всьому світі. Його використовують понад 15 років, але патент щоразу продовжують штучно. Якщо його скасують, препарат, можливо, навіть зможуть виготовляти в Україні», – зауважує Дмитро Шерембей, голова Всеукраїнської мережі ЛЖВ.

Справу розглядають понад рік

Мережа ЛЖВ подала позов у 2016 році, а у серпні 2017-го вдалося досягти того, що суд прийняв аргументи позивача та призначив перевірку препарату.

Але експертиза досі не почалася. Науково-дослідний центр попросив додаткового хіміка-фармацевта, якого досі не призначили.

На думку ж Сергія Кондратюка, експерта з правових питань мережі, ця затримка необґрунтована.

«Для того, аби скасувати патент, треба провести експертизу. Вона триває 4-5 місяців, але досі навіть не почалася. Нині Міністерство здоров’я проводить тендери по закупівлі ліків і переплачує понад 200 мільйонів гривень через цей патент», – каже Кондратюк.

Всеукраїнська мережа ЛЖВ зверталася до компанії з проханням пояснити таку ціну в Україні, але відповіді не отримала.

На думку активістів, у разі створення конкуренції на ринку препаратів, ціна на них зменшилася би мінімум утричі.

Під час акції під судом створили «обмінний пункт», де долар можна придбати за 146 гривень, адже саме за таким курсом Україна купує препарат для ВІЛ-інфікованих.

Компанія AbbVie проти експерта, якого пропонує Мережа ЛЖВ

До суду прийшли також ВІЛ-інфіковані пацієнти. Наталя, звичайна пацієнтка, яка приймає препарат вже сім років та вболіває за те, аби ліки могли отримувати якомога більше людей.

Якби купували дешевше, можна було би врятувати ще п’ять людей. У разі зменшення ціни люди просто не будуть помирати

«Якби мою схему купували дешевше, можна було би врятувати ще п’ять людей. Звісно, фармацевтичні компанії зацікавлені, щоб купувалося дорожче, але у разі зменшення ціни люди просто не будуть помирати», – каже Наталя.

У Міністерстві охорони здоров’я проблему розуміють, але зупинити проведення тендерів не можуть, оскільки пацієнтів потрібно лікувати безперервно. Тому основна проблема – у рішенні суду.

Під час засідання суду компанія AbbVie подала клопотання про те, що заперечує проти експерта-хіміка, якого пропонують в Мережі ЛЖВ, натомість призначити іншого – його має обрати компанія.

Представник держави, співробітник «Укрпатенту» Людмила Запорожець підтримала кандидата, якого запропонувала компанія AbbVie.

Суддя Київського апеляційного господарського суду Віктор Сотніков у зв’язку з клопотанням переніс засідання суду на 8 лютого.