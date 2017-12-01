Майже половина людей, які живуть з ВІЛ, не знають про це – МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що майже половина людей, які живуть з ВІЛ в Україні, не знають про свій ВІЛ-позитивний статус.

«Щорічно близько третини ВІЛ-позитивних осіб залишаються поза медичним обліком (26,4% у 2016 році). До того ж, майже четверта частина ВІЛ-інфікованих, які перебувають на обліку, залишається поза медичним наглядом з різних причин кожного року», – йдеться в повідомленні на сайті МОЗ.

Станом на 1 листопада 2017 року в закладах охорони здоров’я під медичним наглядом було понад 139 тисяч ВІЛ-інфікованих громадян, з них понад 42 тисячі хворих з діагнозом СНІД, додали у міністерстві.

За даними медиків, найвищі показники поширеності ВІЛ-інфекції реєструвались у Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Чернігівській областях та у Києві.

«Україна залишається регіоном з високим рівнем поширення ВІЛ. За оновленими оцінками щодо ВІЛ/СНІДу, на початок 2017 року в Україні мешкало 238 тисяч людей з ВІЛ…Протягом десяти місяців 2017 року в Україні щодня реєстрували 48 випадків захворювання на ВІЛ-інфекцію, 24 захворювання на СНІД та 8 випадків смерті від СНІДу», – повідомили у МОЗ.

Зараз у світі з ВІЛ-інфекцією живе близько 37 мільйонів людей.

Сьогодні відзначають Всесвітній день боротьби зі СНІДом.