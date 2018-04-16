Переможниця «Євробачення» Кончіта Вурст повідомила, що є носієм ВІЛ

Переможниця музичного конкурсу «Євробачення» в 2014 році Кончіта Вурст (Том Нойвірт) заявила, що вже багато років має позитивний ВІЛ-статус. Як написала Вурст в Instagram, ця інформація не має жодного значення для суспільства, але її колишній друг погрожував розкрити громадськості цю приватну інформацію. За словами Вурст, вона нікому не дасть права лякати її і впливати на її життя в майбутньому.

Вурст розпочала терапію, щойно дізналася про свій діагноз, і тепер виключає можливість передачі вірусу іншим людям. Небажання обговорювати це питання публічно співачка пояснює прагненням захистити від зайвої уваги свою родину. Краще зробити зізнання самостійно, щоб «зробити ще один крок проти стигматизації людей, які через свою поведінку або не зі своєї вини заразилися на ВІЛ», - написала Вурст.

Станом на 1 грудня 2017 року в закладах охорони здоров’я під медичним наглядом перебували 139 394 ВІЛ-інфікованих громадян України, з них 42 666 хворих з діагнозом СНІД. Найвищі рівні поширеності ВІЛ-інфекції зареєстровано у Києві, в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Чернігівській областях.