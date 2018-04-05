МОЗ рекомендує альтернативні методи для ранньої діагностики туберкульозу

Міністерство охорони здоров’я рекомендує альтернативні методи для ранньої діагностики туберкульозу.

Як повідомляє прес-служба МОЗ, найкращим методом діагностики туберкульозу у світі визнано цільове або таргетне обстеження.

Нова система передбачає, що у кожного сімейного лікаря буде скринінг-анкета, за якою він визначатиме, чи пацієнт знаходиться в групі ризику (якщо людина контактувала з хворими на туберкульоз, з ослабленою імунної системою, ВІЛ-інфікована). Якщо так – лікар направлятиме пацієнта на додаткове обстеження.

У МОЗ зазначають, що аналіз мокротиння – сучасний метод діагностики, який дозволяє визначити збудника хвороби в організмі за дві години та за потреби одразу розпочати лікування.

При цьому у міністерстві наголошують, що флюорографія як метод діагностики не скасовується, але варто використовувати і інші методи діагностики, щоб виявляти туберкульоз якомога раніше.

Флюрографія дозволяє виявити розвинуту форму хвороби.

За даними МОЗ, захворюваність на туберкульоз в Україні зменшилась на 5,5% у порівнянні з попереднім роком, проте ВООЗ повідомляє, що близько 20% випадків туберкульозу в Україні залишаються недовиявленими.

У МОЗ повідомляли, в Україні нині налічується 32,5 тисяч людей, що хворіють на сухоти. 22 тисячі із них довідалися про діагноз у 2017 році.