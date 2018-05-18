У Запоріжжі вшанували людей, які померли від СНІДу

У Запоріжжі відбувається акція «100 відсотків життя – 100 відсотків толерантності», у ході якої волонтери розгорнули «квілт» – власноруч створене меморіальне полотно – та запалили лампадки на знак вшанування людей, які померли від СНІДу.

«За минулий рік померло 150 людей. Зараз на 1 травня на диспансерному обліку перебувають близько 4700 людей у Запорізькій області. Сьогоднішній лозунг акції – «100 відсотків життя – 100 відсотків толерантності» і ми закликаємо медичні установи бути толерантними до всіх своїх пацієнтів. Також ми хочемо нагадати, що від ВІЛ не вмирають: своєчасна діагностика і лікування ВІЛ-позитивної людини забезпечує повноцінне тривале життя; народжують здорових дітей ВІЛ-позитивні люди, живуть соціально активним життям», – розповіла заступник голови правління благодійної організації «Мережа 100% життя. Запоріжжя» Ірина Дорошенко.

На місці також було організовано безкоштовне тестування на ВІЛ та роздачу інформаційних матеріалів.

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За рішенням Всесвітньої організації охорони здоров’я, щороку у третю неділю травня вшановують День пам’яті померлих від СНІДу. Вперше його відзначили в 1983 році в Сан-Франциско у США.

За даними МОЗ, за період з 1987 по 2017 року в Україні понад 43 тисячі людей померли від захворювань, обумовлених СНІДом.

За оцінками міжнародних експертів, понад 40% інфікованих українців навіть не знають про свій ВІЛ-позитивний статус. Однією з причин, чому Україна залишається серед лідерів у Європі за масштабами поширення цього вірусу, експерти називають невчасну діагностику та недостатню поінформованість громадян.