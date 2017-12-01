Кожен другий живе з ВІЛ і не знає про свій статус: чому так, і що робити

Щороку 1 грудня відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Проте ті, хто вчиться жити з ВІЛ/СНІДом, не забувають про цю інфекцію ні на мить. Україна залишається регіоном з високим рівнем поширення ВІЛ. На початок 2017 року в державі мешкало 238 тисяч інфікованих, інформує Міністерство охорони здоров’я. Проте кожен другий живе зі статусом і не знає про це, наводять дані в UNAIDS.

За перші десять місяців 2017 року вперше під нагляд медиків потрапили майже 15 тисяч ВІЛ-інфікованих осіб, інформує МОЗ. Ще 7,5 тисячам людей діагностували СНІД – цей діагноз символізує III-IV клінічну стадію інфекції ВІЛ. У порівнянні з 2016 роком, приріст обох категорій збільшився на 10%. І це хороший показник: фактично вдалось виявити більше, ніж зазвичай, тих, хто має хворобу.

Проте за цей же період померли від СНІДУ 2,5 тисячі осіб. Іншими словами, по 25 людей на день – і це лише якщо рахувати зафіксовані випадки. У половині випадків причиною смерті став туберкульоз.

Тож тепер показник захворюваності в Україні – 34 на 100 тисяч населення.

Кожен другий хворий не знає про свій статус – UNAIDS

Проте є серйозна проблема з тим, що лише кожен другий хворий (56%) знає про свій статус та перебуває під медичним спостереженням. Кожен третій (36%) має антиретровірусну терапію (АРТ). І лиш у кожного шостого (17%) спостерігається вірусна супресія. Такі дані наводить Об’єднана програма ООН з ВІЛ/СНІД UNAIDS.

Ці показники вражають, адже принаймні 90% хворих повинні знати про свій статус, 90% – отримувати терапію і, як наслідок, у 90% має спостерігатись супресія, тобто стійке пригнічення вірусу. Такі цілі затвердила собі Україна в рамках прискорення заходів у боротьбі з епідемією СНІД.

Отже, 44% хворих українців живуть, не знаючи про свій статус. Чому так відбувається? На думку радника Об’єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІД Елеонори Гвоздьової, причини у всіх різні.

«Дуже часто, можливо, люди бояться. Достатньо часто люди просто не піклуються про своє здоров’я. Тому ви маєте знати свій статус ВІЛ так само, як ви знаєте свій рівень цукру в крові, холестерину, нормальний рівень тиску. Це має стати нормою. А люди часто на це не зважають. Можливо, тому, що економічні чи інші проблеми в їхньому житті переважають», – каже вона.

Окрім того, хворобу часто виявляють лише на пізніх стадіях, адже вона може не мати яскравих симптомів. Та і тестування на ВІЛ/СНІД не входить до обов’язкових медичних обстежень.

Проте технології постійно розвиваються, і скоро перевіритись можна буде вдома: в аптеках мають з’явитись тести для самодіагностики на ВІЛ. А поки це ще не поширено, можна звертатись до лікарень, громадських організацій, розпитувати знайомих – і вам підкажуть, як можна пройти тест на ВІЛ/СНІД.

Окрім того, інформація про ВІЛ-статус кожної людини є конфіденційною. І навіть якщо аналіз буде позитивним, за законом, людину не мають права звільнити, виключити з вишу чи вигнати зі школи, каже юрист Ольга Коваленко.

Тестування на ВІЛ безкоштовне – МОЗ

Та важливо ще й те, що тестування на ВІЛ/СНІД є абсолютно безкоштовним, каже Володимир Кульпіта, радник виконувача обов’язків міністра охорони здоров’я.

«Взагалі в Україні тестування на ВІЛ є безкоштовним. Це гарантовано державою, і це дійсно відслідковується», – каже Кульпіта.

За словами представника МОЗ, на профілактику і лікування ВІЛ/СНІД у 2017 році з держбюджету надійшов 851 мільйон, від двох найбільших міжнародних донорів – 57 мільйонів доларів. І поточний рік став першим за досить тривалий період, коли не було дефіциту ліків.

Що ж стосується наступного року, державний бюджет поки не ухвалили, проте МОЗ просить принаймні не меншу суму на цю галузь. І планує піти шляхом оптимізації витрат.

«Підписано декілька договорів із міжнародними компаніями стосовно здешевлення вартості препаратів. В Україну в 2017 році вперше завезли інноваційний препарат «Долутегравір», вартість лікування яким складає менше від 90 доларів на рік. Це суттєво менше від нинішніх цін при збереженні якості лікування. Це препарат, який Україна отримала в рамках великої роботи МОЗ та неурядових організацій через патентний пул», – розповідає Кульпіта.

Способи профілактики та лікування неурядові організації поширюють серед груп ризику, в обласні та міські лікарні – серед відвідувачів, каже він. Тож щоби не виявитись серед тих майже 100 тисяч українців, які не знають про свій статус та не блокують розвиток вірусу, слід якомога швидше перевіритись, кажуть експерти.

За даними Об’єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІД UNAIDS, перші випадки ВІЛ-інфекції були зареєстровані близько 35 років тому. За цей час інфікувались 78 мільйонів людей, 35 мільйонів – померли від хвороб, пов’язаних зі СНІДом.