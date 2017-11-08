USAID допомагає Україні подолати епідемію ВІЛ/СНІДу

«Респонд» – що в перекладі з англійської означає «відповідь». Таку назву мав проект з протидії СНІДу, що впродовж п’яти років здійснювався в Україні за сприяння Агентства США з міжнародного розвитку. Він допоміг багатьом ВІЛ-інфікованим дізнатися свій діагноз і отримати доступ до лікування. Повідомляють київські кореспонденти «Голосу Америки».

90% людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією, знають свій діагноз. 90% тих, хто знає, лікується, і 90% тих, хто отримує лікування, здорові. 90-90-90 – такої глобальної мети в протидії СНІДу допомагає досягти в Україні проект Агентства США з міжнародного розвитку.

Найбільші прогалини в доступі до тестування і терапії – на місцевому рівні, у маленьких містечках, райцентрах. Тому проект зосередився на регіонах: вісьмох, де ВІЛ-інфекція поширена найбільше. Проект діяв останні п’ять років. І вже є результат, говорить регіональний координатор проекту в м. Дніпро Ганна Лопатенко.

У нас відсоток людей, які знають свій діагноз і вже стоять на обліку, значно зріс, порівняно з 2015 роком

«У нас відсоток людей, які знають свій діагноз і вже стоять на обліку, значно зріс, порівняно з 2015 роком. Тобто люди не губляться – ми стали ставити на диспансерний облік так званих «загублених», які колись були обстежені на ВІЛ, але так і не дійшли до кабінетів довіри або центрів СНІДу. Нині, завдяки проекту, ми ставимо на диспансерний облік 98% нововиявлених ВІЛ-інфікованих. Такого не було ніколи раніше», – розповідає Лопатенко.

Ще два роки тому відсоток тих, хто проходив тести на ВІЛ, був надзвичайно низьким. В деяких групах ризику – всього 4%. Сьогодні ж нам вдалося збільшити цей показник в Україні майже втричі. Проект був справді успішним

​Курт Маклід, віце-президент проекту «Пакт» каже: «Ще два роки тому відсоток тих, хто проходив тести на ВІЛ, був надзвичайно низьким. В деяких групах ризику – всього 4%. Тобто багато потенційно інфікованих залишалися поза увагою медиків. Сьогодні ж нам вдалося збільшити цей показник в Україні майже втричі. Ці цифри доводять, що проект був справді успішним. Бо інфіковані отримали доступ до терапії. СНІД їм тепер не загрожує, і вони живуть звичайним життям, як усі люди».

Проект коштував американським платникам податків 23 мільйони доларів.

Хоча проект «Респонд» закінчується, але зусилля, започатковані нами, будуть продовжені

​Сюзен Фріц, директор місії USAID в Україні наголошує: «Наша мета – досягти ООНівських показників 90-90-90. Внесок проекту в це дуже великий. Ми допомогли краще виявляти людей з ВІЛ-інфекцією, надавати їм доступ до лікування. Завдяки цьому активність вірусу пригнічується і він не передається далі. І хоча проект «Респонд» закінчується, але зусилля, започатковані нами, будуть продовжені».