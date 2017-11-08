USAID допомагає Україні подолати епідемію ВІЛ/СНІДу

«Респонд» – що в перекладі з англійської означає «відповідь». Таку назву мав проект з протидії СНІДу, що впродовж п’яти років здійснювався в Україні за сприяння Агентства США з міжнародного розвитку. Він допоміг багатьом ВІЛ-інфікованим дізнатися свій діагноз і отримати доступ до лікування. Повідомляють київські кореспонденти «Голосу Америки».
90% людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією, знають свій діагноз. 90% тих, хто знає, лікується, і 90% тих, хто отримує лікування, здорові. 90-90-90 – такої глобальної мети в протидії СНІДу допомагає досягти в Україні проект Агентства США з міжнародного розвитку.
Найбільші прогалини в доступі до тестування і терапії – на місцевому рівні, у маленьких містечках, райцентрах. Тому проект зосередився на регіонах: вісьмох, де ВІЛ-інфекція поширена найбільше. Проект діяв останні п’ять років. І вже є результат, говорить регіональний координатор проекту в м. Дніпро Ганна Лопатенко.
У нас відсоток людей, які знають свій діагноз і вже стоять на обліку, значно зріс, порівняно з 2015 рокомГанна Лопатенко
«У нас відсоток людей, які знають свій діагноз і вже стоять на обліку, значно зріс, порівняно з 2015 роком. Тобто люди не губляться – ми стали ставити на диспансерний облік так званих «загублених», які колись були обстежені на ВІЛ, але так і не дійшли до кабінетів довіри або центрів СНІДу. Нині, завдяки проекту, ми ставимо на диспансерний облік 98% нововиявлених ВІЛ-інфікованих. Такого не було ніколи раніше», – розповідає Лопатенко.
Ще два роки тому відсоток тих, хто проходив тести на ВІЛ, був надзвичайно низьким. В деяких групах ризику – всього 4%. Сьогодні ж нам вдалося збільшити цей показник в Україні майже втричі. Проект був справді успішнимКурт Маклід
Курт Маклід, віце-президент проекту «Пакт» каже: «Ще два роки тому відсоток тих, хто проходив тести на ВІЛ, був надзвичайно низьким. В деяких групах ризику – всього 4%. Тобто багато потенційно інфікованих залишалися поза увагою медиків. Сьогодні ж нам вдалося збільшити цей показник в Україні майже втричі. Ці цифри доводять, що проект був справді успішним. Бо інфіковані отримали доступ до терапії. СНІД їм тепер не загрожує, і вони живуть звичайним життям, як усі люди».
Проект коштував американським платникам податків 23 мільйони доларів.
Хоча проект «Респонд» закінчується, але зусилля, започатковані нами, будуть продовженіСюзен Фріц
Сюзен Фріц, директор місії USAID в Україні наголошує: «Наша мета – досягти ООНівських показників 90-90-90. Внесок проекту в це дуже великий. Ми допомогли краще виявляти людей з ВІЛ-інфекцією, надавати їм доступ до лікування. Завдяки цьому активність вірусу пригнічується і він не передається далі. І хоча проект «Респонд» закінчується, але зусилля, започатковані нами, будуть продовжені».
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