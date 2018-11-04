За що доброчинна організація в Дніпрі оштрафована на рекордні 8 мільйонів гривень? 

Дніпро – Одна з найбільших в Україні доброчинних пацієнтських організацій, яка опікується хворими на туберкульоз та ВІЛ-інфікованими на Дніпропетровщині, заявляє про фінансовий тиск. Головне управління Держпраці в області виявило порушення трудового законодавства й оштрафувало доброчинне об’єднання на понад 8 мільйонів гривень. В організації вважають санкції незаконними, а дії посадовців – перевищенням повноважень, і подали позов до суду. Доброчинна структура заявляє, що великий штраф загрожує закриттям масштабних проектів допомоги нужденним, зокрема, припиненням підтримки понад тисячі хворих на туберкульоз в області. Водночас в управлінні Держпраці зазначають, що перевірки виявили серйозні порушення права на працю і соціальний захист понад 70 працівників організації.

Дніпрянка Маргарита Задорожна здолала туберкульоз. Близько року з часу виявлення у неї небезпечної недуги пішло на лікування та реабілітацію. Для самотньої жінки це був період випробувань і значних фінансових витрат. Увесь цей час їй допомагали з доброчинної організації «БТ «Мережа м. Дніпро»: спеціально виділений соціальний працівник – консультант – привозив безкоштовні харчі й ліки, стежив за прийомом медичних препаратів, підтримував морально.

Завдяки допомозі я стала на ноги і навіть вижила

«Я не працювала, погано себе почувала, була слабкою, мені було важко їздити за таблетками щодня до лікарні, тому я із задоволенням приймала цю допомогу. Завдяки їй я стала на ноги і, навіть так можна сказати, вижила», – розповіла Радіо Свобода колишня пацієнтка.

Міжнародні грантодавці

Упродовж шести років роботи благодійна організація допомогла тисячам людей, розказують в товаристві.

Неурядова структура опікується хворими на туберкульоз, людьми з ВІЛ-інфекцією, жінками й дітьми, постраждалими від домашнього насилля, ув’язненими та іншими соціально вразливими категоріями.

Організація некомерційна, працює суто за рахунок благодійних внесків та грантів. Серед її грантодавців такі міжнародні структури, як Глобальний фонд боротьби з туберкульозом, USAID, UNICEF, Фонд Елтона Джона...

В організації не приховують, що нинішнього року на доброчинну діяльність залучили близько17 мільйонів гривень. Це, припускають, могло бути справжньою причиною цікавості чиновників й такого значного штрафу опісля візиту.

Перевірка й рекордний штраф

У благодійному товаристві розповідають: наприкінці серпня інспектори Держпраці провели в них перевірку і з’ясували, що 73 консультанта організації співпрацюють з організацією не на основі трудових договорів, а на основі цивільно-правових угод. Це визнали серйозним порушенням і виписали за кожен випадок штрафні санкції, які в сумі склали 8 мільйонів 153 тисячі гривень.

Адвокат Олена Доненко заявляє, що це найбільший у її практиці штраф, накладений чиновниками, до того ж, за її словами, неправомірний.

«Результати перевірки є, вочевидь, протиправними та такими, що не відповідають навіть здоровому глузду. У штаті благодійної організації всього 14 осіб, а згадані 73 людини – це консультанти, переважно медики, які мають основне місце роботи і не могли бути працевлаштовані в цій організації. Вони відвідували виписаних зі стаціонарів хворих на туберкульоз, привозили їм ліки, продукти, надавали іншу допомогу. За підсумками місяця подавали в організацію звіт про надані послуги, і відповідно до актів отримували оплату. Це – суто цивільно-правові відносини, жодна зі сторін не хотіла укладати трудові договори», – зазначила адвокат.

Тлумачення договорів не входить до повноважень інспектора Держпраці. Це може робити лише суд і лише за зверненням сторін договору

Правник додає, що, від цієї форми співпраці держава і бюджет тільки виграли, бо за кожного такого консультанта податки платили істотно більші, ніж з мінімальної зарплати.

Вона також вважає, що чиновники припустились перевищення службових повноважень.

«Взагалі тлумачення договорів – віднесення їх до трудових чи цивільно-правових – не входить до повноважень інспектора Держпраці. Це може робити лише суд і лише за зверненням сторін договору. Але інспектор просто взяв і визнав, і виписав постанову зі штрафом», – додає Олена Доненко.

Доброчинну допомогу доведеться припинити?

Зараз представники «БТ «Мережа м. Дніпро» намагаються оскаржити штрафні санкції в суді. Якщо це не вдасться, робота організації буде паралізована.

Грантові кошти мають цільове призначення, використовувати їх на оплату штрафу не можна, а нові гранти та пожертви організації-боржнику навряд чи хто виділить.

Усі доброчинні проекти організації опинились під загрозою, є великий ризик, що вже в листопаді підопічні хворі не отримають допомоги, заявляє керівник організації Олександр Колесник.

«Тепер тисячі наших пацієнтів можуть залишитися сам на сам зі своєю хворобою. Я хочу, щоб кожен з нас розумів, що туберкульоз – це не така хвороба, яка ходить десь далеко, вона поруч з нами. Якщо наша організація припинить існування, ці люди залишаться без допомоги», – зазначив керівник організації.

Порушене право на працю і соцзахист 73 працівників – Держпраці

В обласному управлінні Держпраці України у відповідь на інформаційний запит Радіо Свобода підтвердили: на доброчинну організацію наклали 8-мільйонний штраф.

Посадовці пояснили: у благодійній організації виявили «факти використання незадекларованої праці»: 73 людини допустили до роботи соціальних працівників «без видання наказів та повідомлення до Державної фіскальної служби».

«З 73 найманими працівниками укладено договори цивільно-правового характеру, що мають ознаки трудових… Фізичні особи повинні були виконувати систематично певні трудові функції на підприємстві, відповідно до визначеного виду виконуваної роботи. При цьому в укладених договорах не визначався обсяг виконуваної роботи, а обумовлювався у вигляді зобов’язання виконувати роботи (надавати послуги). В самих договорах ніде не зазначалося, який саме конкретно результат роботи повинен передати виконавець замовнику, не визначено перелік завдань роботи, її обсяг, видів тощо», – йдеться у відповіді з управління Держпраці.

«Отже, роботодавці, при укладенні цивільно-правових договорів, перешкоджають реалізації працівниками права на працю, гарантованого Конституцією та Кодексом законів про працю України, а також права на соціальний захист у випадку безробіття, при тимчасовій втраті працездатності у разі нещасного випадку на виробництві або внаслідок професійного захворювання, права на відпочинок, щорічну оплачувану відпустку, право на здорові і безпечні умови праці», – додає управління.

Чиновники дали доброчинному товариству організації місячний термін на погашення штрафу.

Потім справу передадуть до виконавчої системи, яка може накласти арешт на майно і внести організацію до реєстру боржників. Сама неурядова організація покладає надії на суд.