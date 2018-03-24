Всесвітній день боротьби з туберкульозом: у Запоріжжі перехожим роздавали білі квіти

На центральному проспекті Запоріжжя в суботу відбулася акція «День білої квітки», під час якої волонтери роздавали городянами паперові та живі ромашки, а також листівки, щоб нагадати про проблему туберкульозу. Активісти також проводили збір коштів на допомогу дітям, хворим на туберкульоз.

«Чисті легені нагадує біла ромашка і тому вона є символом чистих, здорових легень. Роздаючи квіти, хочемо нагадати, що здоров’я – це найбільше багатство, яке можна мати на цій землі. Звичайний похід до лікаря 1 раз в рік, щоб зробити рентген, дає впевненість, що такого серйозного захворювання як туберкульоз не має. Чим раніше дізнаєшся, тим легше пройде лікування», – розповів організатор акції, голова правління благодійної організації «Мережа 100% життя. Запоріжжя» Ігор Литвин.

Заступник головного лікаря Запорізького обласного протитуберкульозного клінічного диспансеру Олександр Ахтирський на акції повідомив, що найвищі показники захворюваності на туберкульоз на Запоріжжі були зафіксовані у 2004 році.

«Коли прийшли міжнародні організації і почали надавати допомогу, то ці показники стали покращуватися. Якщо в 2004 році у нас хворіло на туберкульоз в області 1800 людей, то в 2017-му – 1222. Знижуються і показники смертності. Але заспокоюватися на цьому не можна. Чому? На тлі зниження захворюваності на туберкульоз росте кількість стійких форм серед захворілих, зростає захворюваність дітей, що говорить про те, що ситуація не зовсім сприятлива, хоча статистично все нормально», – розповів лікар.

За даними МОЗ, в Україні нині налічується 32,5 тисяч людей, що хворіють на сухоти. 22 тисячі із них довідалися про діагноз у 2017 році.

24 березня відзначається Всесвітній день боротьби з туберкульозом.