У Дніпрі відкрили пам’ятну дошку оборонцю Донецького аеропорту

У Дніпрі на фасаді школи № 133 6 грудня урочисто відкрили меморіальну дошку випускнику, бійцю 5-го окремого батальйону «Добровольчого українського корпусу «Правий сектор» Олексію Пінчуку, загиблому у вересні 2014 року при обороні Донецького аеропорту.

34-річний боєць пішов на фронт добровольцем. Брав участь у боях за Савур-могилу й аеропорт. Нагороджений посмертно нагрудним знаком «За оборону Донецького аеропорту» та відзнакою «Бойовий Хрест Корпусу».

Як розповіла мати бійця Надія Пінчук, її син загинув у бою під час мінометного обстрілу противника.

«Вранці я ще з ним розмовляла. Це були якраз перші «Мінські домовленості». Він мав увечері вже бути дома. Каже: «Все, вже не бійся, мир, мир!»... А о 12-ій він вже загинув», – сказала Надія Пінчук Радіо Свобода.

За інформацією з Дніпровської мерії, меморіальна дошка, присвячена Олексієві Пінчуку, – це 36-а дошка пам’яті бійців, встановлена на закладах освіти Дніпра.

«Це дуже важливі події для наших шкіл. Ініціюють встановлення дошок заклади освіти, громадські організації. Документальне оформлення – мерія. Фінанси волонтерські, батьківські», – сказала заступник начальника відділу виховної роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики міськради Наталія Сєрікова.

5 грудня у Кам’янському на Дніпропетровщині відбулося прощання з військовослужбовцем 92-ї окремої механізованої бригади Олександром Іванішком, загиблим на Донбасі. 6 грудня у Кривому Розі оголосили День жалоби через загибель в зоні бойових дій на Донбасі земляка, бійця 14-ї окремої механізованої бригади Богдана Хлівного.

За даними з Книги пам’яті, станом на жовтень 2018 року на Донбасі загинуло найбільше бійців з Дніпропетровської області – 452.