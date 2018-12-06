У Кривому Розі оголосили жалобу через загибель на Донбасі бійця-земляка

6 грудня в Кривому Розі на Дніпропетровщині оголосили День жалоби через загибель в зоні бойових дій на Донбасі земляка, бійця Богдана Хлівного. Відповідне розпорядження підписав міський голова Кривого Рогу Юрій Вілкул.

Як повідомили в мерії, у день жалоби в місті приспустять державні прапори України, скасують розважальні заходи, внесуть відповідні зміни до програм місцевого телебачення і радіо.

За даними волонтерів, Богдан Хлівний був стрільцем-помічником гранатометника 14-ї окремої механізованої бригади, загинув 4 грудня під час виконання військового обов’язку.

Бійцю було 25 років, народився і виріс у Кривому Розі, закінчив Криворізький технічний коледж Національної металургійної академії України, заочно навчався в Донецькому юридичному інституті. З вересня 2016 року проходив службу за контрактом.

За інформацією міської ради, прощання із загиблим відбудеться 6 грудня, його поховають на Алеї лави Центрального кладовища міста.

За даними з Книги пам’яті, станом на жовтень 2018 року на Донбасі загинуло найбільше бійців із Дніпропетровської області – 452.