​Замах на життя активіста на Дніпропетровщині: «Хто замовив Малімонова?»

Дніпро – На Дніпропетровщині активісти заявили, що вимагають від правоохоронців об’єктивного розслідування нападу на їхнього колегу з Павлограда Юрія Малімонова. Інцидент стався серед білого дня. Чоловік дивом вижив. До реанімації його доправили в критичному стані, зараз його стан тяжкий, але стабільний. Колеги пов’язують напад з громадською активністю потерпілого, зокрема, з його принциповою позицією щодо вуличної «реклами» наркотиків. Вони розпочали власне розслідування й оголосили безстрокову акцію протидії наркоторгівлі в Павлограді. Поліція відкрила справу й відпрацьовує серед версій і версію щодо громадської діяльності Юрія. Між тим, за даними правозахисників, цьго року в Україні скоєно понад півсотні нападів на громадських активістів, розслідування частини випадків гальмується.

38-річний Юрій Малімонов – павлоградський шахтар, батько маленької дитини, прихильник спорту й здорового способу життя, а ще – людина, відома своєю принциповою позицією. Останні місяці весь свій вільний час чоловік присвячував громадській роботі, разом з однодумцями з формування організації «Національні дружини», брав участь у рейдах проти наркоторгівлі та наркореклами в Павлограді.

«Нахабно, з викликом, серед білого дня»

У понеділок удень він йшов на процедури до лікарні, каже дружина Ірина Малімонова, коли стався цей жорстокий напад. Підійшовши зі спини, невідомий йому буквально залив йому обличчя сльозогінним газом, а потім наніс удари в голову кастетом. З проламаним черепом активіста ледь живого доправили в реанімацію. Лікарі кажуть: на щастя, його мозок не постраждав і є надія на одужання. Зараз стан чоловіка оцінюють як тяжкий, але стабільний.

Буде інвалідність чи операція, поки загадувати зарано. Медики борються за те, щоб рідина з гематом від численних ударів не пішла в мозок

«У нього численні переломи обличчя, перебитий ніс, пошкоджене ліве вухо, на нього зараз він не чує. Як буде далі, буде інвалідність чи операція, поки загадувати зарано. Медики борються за те, щоб рідина з гематом від численних ударів не пішла в мозок. Йому заборонено спілкуватись, нікого, крім мене й батька, туди не пускають, бо будь-яка емоція може спровокувати погіршення стану», – розповідає Ірина Малімонова.

Дружина зауважує: діяли професіонали – били не на ураження, а на смерть. Врятувався дивом.

Діяв професіонал. Він наносив удари цілеспрямовано, на смерть

«Чому йде мова про замовлення? Бо відчутно, що діяв професіонал. Він підлетів, залив йому очі балончиком, навіть не перцевим, а спеціальним газом. Він наносив удари цілеспрямовано, на смерть. Наша родина хоче одного – щоб цих людей знайшли. А ще мене цікавить: за що? І чому це було зроблено так нахабно, з викликом? Це було об 11-й годині дня», – зазначила дружина.

«Малімонов активно займався протидією наркорекламі»

Павлоградські активісти напад на Малімонова пов’язують з його участю в боротьбі з вуличною рекламою наркотиків. Одразу після інциденту лідер павлоградського формування «Національні дружини» Сергій Тіщенко звернув увагу на те, що нападників не цікавили гаманець та телефон активіста.

Товариш і однодумець Малімонова Денис Середа зауважує, що вуличні написи про продаж наркотичних речовин через інтернет в Павлограді набули характеру епідемії. За нанесення одного такого напису наркоторгівці платять своїм «помічникам» до 100 гривень. Принциповий Юрій, замальовуючи «рекламу», де тільки міг, ставив палиці в колеса наркобізнесу, каже активіст.

Юра Малімонов активно займався протидією наркорекламі в останні місяці

«Юра Малімонов активно займався протидією наркорекламі в останні місяці. До цього була інша громадська робота – акції екологічної спрямованості, соціальної. Багато які проблеми він сприймав близько до серця, брався за них і діяв», – розповів Радіо Свобода Денис Середа.

«Візити» до наркоторгівців і вимоги до поліції

Опісля інциденту активісти в Павлограді оголосили безстрокову акцію протидії наркобізнесу «Український порядок». Розповідають: вже «навідались» за кількома адресами наркоторгівців, на яких не раз скаржились сусіди. У кожному випадку на місце викликали поліцію. «Візити» обіцяють продовжувати.

Разом з тим, як повідомив голова облорганізації «Національного корпусу» Денис Котенко, від правоохоронців вимагають швидкого й об’єктивного розслідування інциденту. Активісти стверджують, що проводять і власне розслідування й уже знають причетних до нападу.

Перед будівлею поліції вони залишили напис-нагадування «Хто замовив Малімонова?» – за аналогією з написами після інциденту з херсонкою Катериною Гандзюк.

Під поліцією ми написали «Хто замовив Малімонова?», аби вони щодня, йдучи на роботу, думали над цим питанням

«Ми цю справу не полишимо, якщо треба, будемо щодня ходити до поліції, контролювати і вимагати. Якщо правоохоронці покажуть нездатність розслідувати, то ми зможемо взяти в свої руки справу або зміну кадрів, або більш жорстких вимог і контролю цієї справи. Ця справа дуже кричуща й резонансна. Під поліцією ми написали «Хто замовив Малімонова?», аби вони щодня, йдучи на роботу, думали над цим питанням. Щодо наших візитів до наркоторгівців, то, зрозуміло, їх прямо сьогодні не посадять до в’язниці, але ми зробили чіткий сигнал, що знаємо ці адреси», – зазначає Денис Котенко.

Громадська робота – одна з версій

У п’ятницю в поліції Павлограда Радіо Свобода повідомили, що відкрили кримінальне провадження за статтею 121 Кримінального кодексу (умисне тяжке тілесне ушкодження). Як зазначила речниця поліції Анна Малишева, одна з версій мотивів злочину – громадська діяльність потерпілого.

Розробляються всі напрямки, починаючи з особистої неприязні й закінчуючи його громадською діяльністю – боротьба з наркоторгівлею, боротьба з правопорушниками

«Проводиться низка заходів щодо встановлення та затримання особи або осіб, які причетні до злочину. Розробляються всі напрямки, починаючи з особистої неприязні й закінчуючи його громадською діяльністю – боротьба з наркоторгівлею, боротьба з правопорушниками. Слідчі працюють у посиленому режимі. Створені групи, до яких входять співробітники Павлоградського відділу поліції та обласного апарату кримінального розшуку», – сказала Радіо Свобода прес-секретар.

У мерії Павлограда пообіцяли співпрацю з поліцією й допомогу в лікуванні активіста.

«Це постраждав не член якоїсь організації, а передусім мешканець міста і перш за все людина. З поліцією зв’язок у нас буде постійним. Також щодо лікарні – всім чим можемо, будемо допомагати», – зазначив заступник міського голови Олександр Радіонов.

Між тим, за словами дружини, попереду в Юрія Малімонова довгий процес лікування та реабілітації. Родина збирає пожертви.

За даними правозахисників, за останній рік в Україні вчинено понад 50 нападів на активістів. Йдеться про побиття, обливання кислотою, вандалізм та навіть убивства. Правозахисні організації заявляють про гальмування розслідувань окремих випадків.

27 вересня 2018 року в Дніпрі активісти в рамках всеукраїнської акції «Мовчання вбиває» пікетували облполіцію через «зволікання з розслідуваннями» злочинів щодо колег, зокрема на Дніпропетровщині, йдеться про і про Всеволода Новохатька, якого побили біля його будинку, та Кирила Дороленка, побитого в райвіділку поліції.