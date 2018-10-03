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04 Жовтень 2018, Київ 00:15
Новини | Суспільство

Freedom House закликає Київ вжити заходів, щоб запобігти подальшим нападам на активістів

Акція «Ніч на Банковій» біля Адміністрації президента в Києві у відповідь на зростання кількості нападів на активістів, 27 вересня 2018 року

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Міжнародна правозахисна організація Freedom House закликає українську владу вжити заходів, щоб запобігти подальшим нападам на активістів.

«Українська влада має зробити ефективні кроки, щоб запобігти подальшим погрозам і нападам на активістів і захисників прав людини; забезпечити оперативне, ретельне, неупереджене та незалежне розслідування таких загроз та нападів; притягнути відповідальних до правосуддя», – заявили в організації.

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У Freedom House зазначили, що влада повинна публічно засудити напади на активістів. Правозахисники закликають українських посадовців створити безпечне середовище навіть для критиків влади.

3 жовтня представники правозахисної «Коаліції на захист громадянського суспільства» презентували у Києві інтерактивну мапу нападів на громадських активістів. За їхніми підрахунками, від початку року в Україні здійснили щонайменше 53 напади на активістів. Зокрема, мова йде про два вбивства.

Мапа нападів на активістів
Мапа нападів на активістів

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