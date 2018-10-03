Freedom House закликає Київ вжити заходів, щоб запобігти подальшим нападам на активістів

Міжнародна правозахисна організація Freedom House закликає українську владу вжити заходів, щоб запобігти подальшим нападам на активістів.

«Українська влада має зробити ефективні кроки, щоб запобігти подальшим погрозам і нападам на активістів і захисників прав людини; забезпечити оперативне, ретельне, неупереджене та незалежне розслідування таких загроз та нападів; притягнути відповідальних до правосуддя», – заявили в організації.

Читайте також – 53 напади на активістів за 9 місяців: що з’ясували правозахисники

У Freedom House зазначили, що влада повинна публічно засудити напади на активістів. Правозахисники закликають українських посадовців створити безпечне середовище навіть для критиків влади.

3 жовтня представники правозахисної «Коаліції на захист громадянського суспільства» презентували у Києві інтерактивну мапу нападів на громадських активістів. За їхніми підрахунками, від початку року в Україні здійснили щонайменше 53 напади на активістів. Зокрема, мова йде про два вбивства.