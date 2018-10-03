Правозахисники презентували інтерактивну карту нападів на активістів в Україні

Представники правозахисної «Коаліції на захист громадянського суспільства» презентували у Києві інтерактивну мапу нападів на громадських активістів.

За даними представниці коаліції, керівниці Центру інформації про права людини Тетяни Печончик, від початку цього року її організація зафіксувала щонайменше 53 напади на українських активістів. Як зазначає правозахисниця, йдеться про побиття, напади на майно, а також зокрема – два убивства.

Увечері 27 вересня в Києві відбулася акція «Мовчання вбиває». Учасники вимагали розслідувати замахи і вбивства активістів, викрити організаторів і замовників і притягти їх до відповідальності.

Крім Києва, де активісти прийшли до Адміністрації президента, аналогічні заходи відбулися у Львові, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Тернополі, Чернігові, Вінниці, Ужгороді, Кропивницькому, Сєверодонецьку та Івано-Франківську.

Наступного дня, 28 вересня, речник МВС Артем Шевченко оприлюднив відповідь на вимоги активістів, зазначивши, що більшість нападів було розкрито.

Зокрема, речник Нацполіції підбив підсумки розслідувань п’яти особливо тяжких злочинів проти представників громадського суспільства: вбивство юристки Ірини Ноздровської у Київській області, замах на вбивство Віталія Устименка в Одесі, вбивство Віталія Олешка «Сармата» у Бердянську, замах на вбивство Катерини Гандзюк у Херсоні, замах на вбивство Григорія Козьми і Михайла Кузаконя в Одесі, замах на вбивство Олега Михайлика в Одесі.

За його словами, ці злочини було розкрито, однак чотири з п’яти зазначених ним злочинів не розкриті повністю, а провину затриманих ще належить довести. Проте запевнив, що Національна поліція «не стоїть на місці» і працює над повним розкриттям.