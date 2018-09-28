«Витримали паузу»: в Нацполіції прокоментували звинувачення у повільному розслідуванні нападів на активістів

Поліція ефективно розслідує більшість гучних нападів на активістів, скоєних у 2018 році, заявив директор Департаменту комунікацій Артем Шевченко. Він перелічив п’ять резонансних злочинів проти людей, які займалися громадською активністю, і зауважив, що поліція знайшла підозрюваних у кожному з них.

«Вчора витримували паузу, бо чекали рішень суду про запобіжні заходи підозрюваним у нападах на Михайлика і Устименка в Одесі», – пояснив Шевченко. Напередодні він не коментував акцію «Мовчання вбиває», яка пройшла в кількох містах України.

Речник Нацполіції підбив підсумки розслідувань п’яти особливо тяжких злочинів проти представників громадського суспільства:

вбивство юристки Ірини Ноздровської у Київській області – «повністю розкрито, підозрюваний вже став обвинуваченим і навіть підсудним, замовного характеру злочину не встановлено»;

замах на вбивство Віталія Устименка в Одесі – «розкрито, двоє підозрювані від позавчора – під вартою, слідство триває»;

вбивство Віталія Олешка «Сармата» у Бердянську – «розкрито гарячим слідом, п’ять підозрюваних – під вартою з часу скоєння злочину, виконавець дав свідчення щодо замовника, його встановлено і шукають»;

замах на вбивство Катерини Гандзюк у Херсоні – «розкрито незважаючи на помилку на першому етапі, п’ять підозрюваних включно з організатором – під вартою, замовників продовжують шукати поліція і СБУ, яка веде окреме провадження саме щодо пошуку замовників злочину»;

замах на вбивство Григорія Козьми і Михайла Кузаконя в Одесі – «розкрито, троє підозрюваних – під вартою, слідство триває»

замах на вбивство Олега Михайлика в Одесі – «розкрито, троє підозрюваних від учора – під вартою, слідство і пошук замовників триває»

Шевченко, однак, визнав, що чотири з п’яти зазначених ним злочинів не розкриті повністю, а провину затриманих ще належить довести. Проте запевнив, що Національна поліція «не стоїть на місці» і працює над повним розкриттям.

«Вважати, що це відбувається тільки тому, що активісти піднімають ажіотаж, що, звісно, певною мірою підштовхує поліцію працювати – так само невірно, як вважати, що земля обертається під впливом інерції від руху людей, які по ній ходять», – заявив речник.

Увечері 27 вересня в Києві та інших містах України пройшла акція «Мовчання вбиває». Учасники вимагали розслідувати замахи та вбивства активістів, викрити організаторів та замовників і притягти їх до відповідальності.

Зокрема протестувальники організували пікет на Банковій біля Адміністрації президента у столиці та об’єкту «Фортеця», де, за деякими даними, проживає міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.