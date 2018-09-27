Фоторепортаж з «Ночі на Банковій». Фаєри під будинком Авакова

У центрі Києва біля Адміністрації президента почалася акція «Мовчання вбиває». Активісти пікетують будівлю через, за їхніми словами, «бездіяльність вищого керівництва держави» у зв’язку з нападами на українців з активною громадянською позицією, які значно почастішали останнім часом. Активісти запланували провести «Ніч на Банковій» – пікет у центрі столиці триватиме до 3:00 28 вересня. Частина учасників акції «Ніч на Банковій» приїхала до об’єкту «Фортеця», де, як раніше з’ясувала програма розслідувань «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і каналу «UA:Перший»), проживає міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Протестувальники, серед яких активісти Автомайдану та члени організації «С14», нанесли на паркан навколо будівлі заклики розслідувати напади на активістів та облили його червоною речовиною, схожою на кров. Діям активістів ніхто не перешкоджав, але й на дзвінок у вхідні двері об’єкту МВС не зреагували.
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