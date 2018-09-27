Активіст Устименко впізнав одного з нападників

Одеський активіст Віталій Устименко впізнав одного з заарештованих за підозрою у нападі на нього, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Я впевнений, що один з них скоїв на мене напад», – цитує УНІАН слова Устименка.

Активіст не уточнив, кого саме з двох затриманих він має на увазі.

Напад на Устименка трапився в Одесі 5 червня. Його забрали до лікарні зі слідами побоїв та ножовим пораненням спини після того, як двоє невідомих напали на нього поблизу одеської філії Суспільного телебачення, де Устименко вів програму «Тема дня».

Обох нападників заарештовано.