Суд заарештував другого підозрюваного в нападі на активіста Устименка в Одесі – прокуратура

Київський районний суд Одеси заарештував без права застави другого підозрюваного в нападі на місцевого активіста Віталія Устименка, який відбувся у червні, повідомила прес-служба прокуратури Одеської області увечері 27 вересня.

Перед цим суд заарештував іншого підозрюваного.

«Одним із затриманих нападників є 27-річний чоловік родом із Дніпропетровської області, а також 23-річний громадянин, зареєстрований у Житомирській області», – розповіли в прокуратурі.

Правоохоронці розслідують напад на Устименка як замах на умисне вбивство.

Прокурор повідомив про затримання підозрюваних у нападі на активіста 25 вересня.

Напад трапився в Одесі 5 червня. Його забрали до лікарні зі слідами побоїв та ножовим пораненням спини, після того як двоє невідомих напали на нього поблизу одеської філії Суспільного телебачення, де Устименко вів програму «Тема дня». Очевидці інциденту зазначили, що двоє нападників чекали активіста ще за півгодини до нападу.