Ймовірним нападником на одеського активіста Устименка був дезертир – ЗСУ

Щонайменше один із підозрюваних у нападі на одеського активіста Віталія Устименка в червні 2018 року є військовослужбовець. Як заявив на суді сам підозрюваний, мешканець Кривого Рогу Станіслав Р., він є чинним військовослужбовцем 54-ї окремої механізованої бригади. Він також заявив про свою невинуватість.

У прес-службі бригади Радіо Свобода підтвердили, що людина із таким же прізвищем, ім’ям та по-батькові проходила службу в 54-й бригаді, але вже «давно знаходиться в самовільному залишені частини».

В єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення, також зберігається судовий вирок стосовно повного тезки підозрюваного від 14 січня 2015 року. Тоді Станіслава Р., молодшого сержанта роти охорони військової частини А3519, засудили до п’яти років позбавлення волі із іспитовим строком на три роки – разом із поплічником з тої ж роти вони вкрали три пістолети та набої.

У грудні 2015 року людина, що зовнішньо схожа підозрюваного, судячи з фотографій у місцевому виданні «Доброполье Онлайн», проходила службу в полку національної гвардії «Азов» та була там відома під псевдонімом «Кідур». Навесні 2017 року він потрапив у національні ЗМІ. Журналіст наводить в статті біографію «Кідура»: «Служить з 2010 року, […], в 2012 пішов на контракт до Військово-морських сил. В 2014 році із початком російської окупації Криму охороняв штаб командування в Севастополі. Звідти вийшов в Одесу, де прослужив ще рік. Далі – інструктор і солдат в «Азові». З серпня 2016 – в 54-й бригаді».

Суддя задовольнив клопотання прокурора і відправив підозрюваного під арешт до слідчого ізолятору на 60 діб без права внесення застави. Суд на другим підозрюваним має відбутися сьогодні – за словами Станіслава Р., той також є чинним військовослужбовцем.

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Про затримання підозрюваних у нападі на Віталія Устименка повідомив прокурор Одеської області Олег Жученко 25 вересня. На Устименка напали 5 червня 2018 року двоє невідомих – вони побили його і завдали удару ножем.