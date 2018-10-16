На одязі підозрюваного в нападі на одеського активіста знайшли сліди пороху – прокуратура

Суд залишив за ґратами ще двох підозрюваних у нападі на одеського активіста Олега Михайлика – на одягу одного з них експертиза знайшла залишки від горіння пороху. Про це стало відомо під час судового засідання Одеського апеляційного суду – Лаша Герасін та Манучар Варшанідзе просили змінити їм міру запобіжного заходу.

Раніше суд також залишив у слідчому ізоляторі інваліда 1-ї групи Торніке Герасіна (Нагладзе) – третього підозрюваного в замаху на Михайлика.

Адвокати підозрюваних Володимир Поярков і Христина Задворна на суді заявляли, що згідно із відеозаписами з камер спостереження жоден із підозрюваних не міг бути на місці злочину, оскільки їхня машина перебувала в іншому місці, а самі затримані не йшли звідти в напрямку дому Михайлика.

Захист також хотів заслухати покази свідка, яка мала підтвердити їхні слова, але суддя відмовила в цьому клопотанні, оскільки свідок під час засідання перебувала в судовій залі.

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За словами прокурора Павла Чікалова, у слідства є достатньо доказів для обґрунтованої підозри усім заарештованим, а також для того, щоб рекомендувати їхнє утримання під вартою. Він також повідомив, що нещодавно слідство отримало результати хімічної експертизи, про яку Чікалов казав ще на минулому засіданні.

Згідно із результатами експертизи, на одязі Манучара Варшанідзе, а також всередині машині, в якій пересувались троє затриманих, знайшли залишки продуктів горіння пороху. Чікалов також наголосив, що машина пересувалась на номерах, на які зареєстрований мопед, а не Folkswagen Tuareg.

Ця інформація була несподіваною для самого підозрюваного і викликала обурення його цивільної дружини, яка заявила, що слідчі вилучили під час обшуку не той одяг, у якому Варшанідзе ходив у день замаху. Саме у Варшанідзе під час обшуку вилучили зброю – дружина заявила, що зброю підкинули. Друзі затриманого розповідали Радіо Свобода, що Варшанідзе працює водієм Торніке Герасіна, він допомагав інвалідові пересуватись.

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Суд відмовив підозрюваним у їхньому клопотанні про зміну запобіжного заходу і залишив їх за ґратами. За словами адвоката Пояркова, якщо Нагладзе зараз перебуває в медичній частині при слідчому ізоляторі, двоє інших досі в ізоляторі тимчасового утримання.

27 вересня Київський районний суд Одеси відправив до слідчого ізолятора усіх трьох підозрюваних у нападі на одеського активіста Олега Михайлика – Торніке Герасіна (Нагладзе), Лашу Герасіна і Манучара Варшанідзе.

Усіх трьох затримали ще 24 вересня, коли вони добровільно прийшли до Приморського райвідділу надати пояснення, чому їхні телефони були поблизу місця нападу на Олега Михайлика. 22 вересня в Одесі із вогнепальним пораненням у груди госпіталізували громадського активіста, представника партії «Сила людей» Олега Михайлика. Сам він заявляв, що не бачив нападників.