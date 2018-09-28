Посольство США закликало українську владу ефективніше розслідувати напади на активістів

Посольство США в Україні підтримує стурбованість учасників акції «Ніч на Банковій» та президента Петра Порошенка щодо безкарності нападів на громадських діячів в Україні. Про це дипломатичне представництво написало у Twitter, закликавши українську владу ефективно розслідувати нещодавні атаки.

«Українці заслуговують на активне громадянське суспільство, яке може виступати за реформи, не боячись відплати», – зазначається у повідомленні.

Увечері 27 вересня в Києві відбулася акція «Мовчання вбиває». Учасники вимагали розслідувати замахи та вбивства активістів, викрити організаторів та замовників і притягти їх до відповідальності.

Крім Києва, де активісти прийшли до Адміністрації президента, аналогічні заходи заплановані водночас у Львові, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Тернополі, Чернігові, Вінниці, Ужгороді, Кропивницькому, Сєверодонецьку та Івано-Франківську.

Докладніше про це: «Мовчання вбиває»: бездіяльність влади у розслідуванні нападів на активістів спровокувала протест

Наступного дня, 28 вересня, речник МВС Артем Шевченко оприлюднив відповідь на вимоги активістів, зазначивши, що більшість нападів було розкрито.