Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
28 Вересень 2018, Київ 17:18
Новини | Суспільство

Посольство США закликало українську владу ефективніше розслідувати напади на активістів

Акцію «Ніч на Банковій» підтримала низка міст України

Дивитись коментарі

Посольство США в Україні підтримує стурбованість учасників акції «Ніч на Банковій» та президента Петра Порошенка щодо безкарності нападів на громадських діячів в Україні. Про це дипломатичне представництво написало у Twitter, закликавши українську владу ефективно розслідувати нещодавні атаки.

«Українці заслуговують на активне громадянське суспільство, яке може виступати за реформи, не боячись відплати», – зазначається у повідомленні.

Увечері 27 вересня в Києві відбулася акція «Мовчання вбиває». Учасники вимагали розслідувати замахи та вбивства активістів, викрити організаторів та замовників і притягти їх до відповідальності.

Крім Києва, де активісти прийшли до Адміністрації президента, аналогічні заходи заплановані водночас у Львові, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Тернополі, Чернігові, Вінниці, Ужгороді, Кропивницькому, Сєверодонецьку та Івано-Франківську.

Докладніше про це: «Мовчання вбиває»: бездіяльність влади у розслідуванні нападів на активістів спровокувала протест

Наступного дня, 28 вересня, речник МВС Артем Шевченко оприлюднив відповідь на вимоги активістів, зазначивши, що більшість нападів було розкрито.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG