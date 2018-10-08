Суд ухвалив залишити в слідчому ізоляторі підозрюваного у замаху на активіста Михайлика

Одеський апеляційний суд 8 жовтня залишив без задоволення клопотання адвокатів Торніке Герасіна (Нагладзе), який є підозрюваним у нападі на одеського активіста Олега Михайлика. Після оголошення рішення підозрюваний став лаятися на прокурора і правоохоронців, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Захист наполягав, що в слідчому ізоляторі медичний стан Герасіна, який є інвалідом першої групи, значно погіршився. За словами адвокатів, йому щокілька годин викликають швидку допомогу. Також адвокат Володимир Поярков наголосив, що в ті хвилини, коли в Михайлика стріляли, Герасін не наближався до будинку активіста – такі висновки він зробив з аналізу відеоматеріалів у справі і матеріалів мобільного трафіку.

Сам Герасін через перекладача також просив суд змінити йому запобіжний захід на такий, що не передбачає утримання в СІЗО.

Деякі нові докази у відповідь оприлюднив прокурор відділу Одеської обласної прокуратури Павло Чікалов, який веде цю справу. За словами прокурора, аналіз даних мобільного зв’язку показує, що машина, в якій перебував сам Герасін, а також двоє його помічників Манучар Варшанідзе і Лаша Герасін, повторювала маршрут Михайлика, зокрема, чекала його біля магазину, де той провів близько чверті години.

Чікалов також наголосив, що зброя, а саме предмет, схожий на пістолет, знайшли не в тій квартирі, яку затримані на допиті називали місцем проживання. Цей предмет знаходився за іншою адресою – цю квартиру знайшли оперативники після затримання підозрюваних.

Суддя, як і адвокати Герасіна, вимагав від слідства більше доказів. Уже після оголошення рішення на користь прокуратури головуючий суддя заявив прокурору і слідчому, що їм ледь-ледь вистачило доказів, щоб і далі утримувати Герасіна в СІЗО. 8 жовтня апеляційний суд мав також розглядати міри запобіжного заходу для помічників Герасіна, але ці засідання перенесли на 10 жовтня.

27 вересня Київський районний суд Одеси відправив до слідчого ізолятора усіх трьох підозрюваних у нападі на одеського активіста Олега Михайлика – Торніке Герасіна (Нагладзе), Лашу Герасіна і Манучара Варшанідзе. Всіх трьох затримали ще 24 вересня, коли вони добровільно прийшли до Приморського райвідділу надати пояснення, чому їхні телефони перебували поблизу місця нападу на Олега Михайлика.