Антикорупційному активісту в Дніпрі спалили авто

Дніпро – Міжнародні інституції – Представництво ЄС в Україні та організація Transparency International Україна – засудили напад на майно антикорупційного активіста в Дніпрі. Там вважають, що підпал його машини 14 грудня може бути пов’язаний із діяльністю чоловіка: зокрема, він боровся проти незаконної парковки біля свого будинку. Авто вигоріло вщент, поряд знайшли каністру із залишками запалювальної суміші. Поліція відкрила провадження. Між тим сам активіст заявив у середу, що розслідування просувається повільно, винних можуть і не знайти.

Походження парковки, яка споруджується поряд із його будинком на житловому масиві «Тополя», дніпрянин Геннадій Кириченко намагається з’ясувати від листопада. Розказує: в один із днів помітив, що на пустирі біля дому, де він раніше висадив дерева, розпочались якісь роботи: невідомі встановили будку, почали розрівнювати територію, завезли щебінь і навіть уже почали брати гроші за паркування авто – 10 гривень за ніч.

Громадський активіст подав низку запитів у мерію, аби з’ясувати ситуацію. У тому, що паркова незаконна, він не сумнівається. Зазначає, за нормами, подібні об’єкти мають бути обов’язково обладнані паркоматом та шлагбаумом. Собівартість такого облаштування, за його словами, може складати не менше 100 тисяч гривень. Парковка ж біля його будинку нічого цього не має.

У КП «Міськавтопарк» інформують, що земельна ділянка відведена для організації парковки рішенням міськради. Там, каже активіст, також посилаються на договір зі власниками парковки, однак сам текст документа не оприлюднюють, мотивуючи це нерозголошенням комерційної таємниці.

Окрім того, розповідає активіст, на парковці, як йому вдалось дізнатись, мали зберігати великогабаритні автомобілі, зокрема бензовози, що неприпустимо поряд із багатоповерхівками.

Геннадій Кириченко зібрав майже 400 підписів сусідів – проти парковки. Саме його надмірна цікавість до цієї теми, вважає він, стала причиною неприємних інцидентів. Спершу, розповідає, біля під’їзду його підстерігали невідомі в капюшонах, що приховували обличчя, – довелось викликати поліцію. За кілька днів уночі загорілось його авто.

11 грудня активісти пішли у Департамент транспорту, де сказали, що договір уже розірваний і упродовж двох тижнів має відбутись демонтаж всього, що встановлене. А 14 грудня троє невідомих спалили мій автомобіль

«У листопаді за вікнами мого будинку я побачив будку і дізнався, що там планується паркова. Ніби є певний договір із КП «Міськавтопарк». Ситуація не нова: ще 2014 року певні люди хотіли організувати на цьому місці велику паркову, і тоді жителі зібрали підписи проти й подали до міськради, таким чином, спорудження парковки зупинилось. Всі три роки було затишшя, я почав навіть там висаджувати дерева. Але наприкінці листопада я побачив, як трактор рівняє землю і зрозумів, що паркова буде не така, як у договорі, – 200 квадратів, а на тисячу і навіть півтори. Я почав писати запити в мерію, почав пояснювати людям, люди почали збирати підписи. Нами було зібрано близько 370 підписів проти будь-якого виду парковки, подали їх у міськраду. 11 грудня активісти пішли на прийом у Департамент транспорту, де сказали, що договір уже розірваний і упродовж двох тижнів має відбутись демонтаж усього, що встановлене. А 14 грудня ввечері троє невідомих спалили мій автомобіль прямо біля під’їзду. Добре, що не вибухнув бак», – зазначає Геннадій Кириченко.

«Підзабуті методи з ранніх 90-х»

У громадській організації «Громадський контроль», з якою співпрацює Геннадій Кириченко, інцидент зі спаленим авто вважають «поверненням у 90-ті». Керівник об’єднання Артем Романюков каже: виглядає як помста криміналітету, якому громадський активіст завадив робити гроші.

Голова організації зазначає, що спалена машина – це спроба залякати й інших активних дніпрян.

Це чергове підтвердження того, що це криміналітет. У мене немає сумнів, що підпал пов'язаний з діяльністю Геннадія, комусь він перекрив «прибуток»

«Це чергове підтвердження того, що це криміналітет, і що вони використовують підзабуті методи з ранніх 90-х. У мене немає сумнів, що підпал пов'язаний з діяльністю Геннадія, комусь він перекрив «прибуток». Другий момент: у соцмережах деякі користувачі намагаються виставити Геннадія якимось «дурником», хоча насправді це приклад, як має себе поводити нормальний житель міста, активний громадянин. Очевидно, що тепер, якщо комусь захочеться протестувати проти парковки в себе в дворі, передусім йому згадається випадок з Геннадієм Кириченком. Десять разів подумають, перш ніж почати протестувати», – зауважує Артем Романюков.

Порушень не було, але договір із підприємцями розірвали – мерія

Тим часом у КП «Міськавтопарк» Дніпровської міськради Радіо Свобода в середу повідомили: через скарги жителів уже розірвали договір зі власниками парковки. Земельну ділянку на Тополі-2 також планують вилучити зі списку ділянок, відведених міськрадою для організації та експлуатації місць паркування транспорту, сказав Радіо Свобода директор КП «Міськавтопарк» Дмитро Омельченко.

«Договір із підприємцями на даний момент розірваний у зв’язку зі зверненнями. Питання розглядалось на профільній комісії – приходили й ті, хто за, але потім посипались скарги. Порушень там не було, якщо говорити про договірні відносини між підприємцями і нашим комунальним підприємством. Але, наскільки я знаю, вони не взяли дозвіл у КП «Благоустрій»і почали виконувати роботи. Договір розірваний і тепер підприємці мають привести ділянку в первісний вигляд. Що ж до самої ділянки, то будемо її виносити з цього списку (списку ділянок, де можна організовувати парковки – ред.), адже розуміємо, що там буде багато скарг. Після таких ситуацій жоден підприємець туди не піде працювати», – зазначив керівник «Міськавтопарку»

Поліція відкрила провадження, активісти збирають кошти для постраждалого

Поліція Дніпра відкрила кримінальне провадження через підпал авто активіста, підтвердили Радіо Свобода в обласному управлінні Національної поліції. Поінформували: справу розслідують за статтею 194 – умисне знищення або пошкодження майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах. Перебіг розслідування в поліції не коментують.

Сам постраждалий Геннадій Кириченко вважає, що розслідування йде повільно: першу розмову зі слідчим він мав через 5 днів після інциденту, вже після реакції міжнародних інституцій.

Між тим у Дніпрі активісти оголосили збір коштів для Геннадія Кириченка. Хоча спалене авто відновленню не підлягає, сам факт того, що кошти надходять, свідчить про підтримку, вважають активісти.