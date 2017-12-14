На Дніпропетровщині розслідують підпал авто росіянина, який через проукраїнську позицію виїхав із Росії

На Дніпропетровщині відкрили провадження через підпал авто громадянина Росії Олексія Шумака, який разом з родиною через проукраїнські погляди був змушений залишити Росію і переїхати до України. Про це Радіо Свобода 14 грудня повідомили в обласному управлінні поліції.

За даними поліції, провадження відкрите за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом.

Сам Олексій Шумак зробив офіційну заяву про те, що його родина не має «жодних претензій до журналістів» через оприлюднення інформації про його місце проживання в Україні.

«Ми не якісь шпигуни, щоб приховувати свою адресу, і не бачимо проблеми в тому, що ця інформація може бути (і стала) доступною необмеженому колу людей. Навпаки, ми щиро вдячні журналістам і телеканалам за те, що вони привернули до нашої проблеми увагу. Погано тільки те, що досі існує худоба, яка вважає, що у неї є право беззаконно і безкарно розпоряджатися чужою власністю», – заявив він.

10 грудня стало відомо, що в Синельниківському районі Дніпропетровщини невідомі спалили вщент авто громадянина Російської Федерації Олексія Шумака. Як розповів Радіо Свобода Олексій Шумак, інцидент стався у суботу ввечері: коли він вийшов на подвір’я біля будинку, його авто вже палало. До приїзду пожежної служби авто вигоріло вщент і відновленню не підлягає.

Як уточнив Олексій Шумак, це була та сама автівка, яку, живучи в Санкт-Петербурзі, він використовував як своєрідний «майданчик» для висловлення власних політичних поглядів: чоловік їздив на автомобілі, обклеївши його написами на кшталт ««Я вимагаю вивести війська з України».

Заяву про скоєння злочину від Олексія Шумака прийняв Синельниківський районний відділ поліції.

Взимку 2014 - 2015 року громадянин Росії Олексій Шумак разом з родиною залишив батьківщину і переїхав на проживання до України. Подружжю, яке підтримувало український Майдан і не приховувало свого негативного ставлення до анексії Криму Росією та участі Росії в бойових діях на Донбасі, удома неодноразова погрожували. Державна міграційна служба України відмовила чоловікові та дружині в наданні статусу біженців, однак вони звернулись до суду.