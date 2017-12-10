На Дніпропетровщині громадянину Росії, який залишив батьківщину через проукраїнську позицію, спалили авто

На Дніпропетровщині в Синельниківському районі невідомі спалили вщент авто Олексія Шумака, громадянина Російської Федерації, який разом з родиною через проукраїнські погляди був змушений залишити Росію і переїхати в Україну. Про це заявив сам Олексій Шумак.

Як розповів Радіо Свобода Олексій Шумак, інцидент стався в суботу ввечері: коли він вийшов на подвір’я біля будинку, його «Тойота» вже палала. До приїзду пожежної служби авто вигоріло вщент і відновленню не підлягає.

Як уточнив Олексій Шумак, це була та сама автівка, яку, живучи в Санкт-Петербурзі, він використовував як своєрідний «майданчик» для висловлення власних політичних поглядів: чоловік їздив на автомобілі, обклеївши його написами на кшталт «Я вимагаю вивести війська з України».

«З будинку я почув, як надворі гавкали собаки, але не звернув уваги. Десь через півгодини, вийшовши з дому надвір, побачив, що машина горить. Сусіди кажуть,що незадовго до цього якась чужа машина їздила по селу, ніби щось шукала. Ніяких ліхтарів у нас тут немає, ніхто нічого не бачив. У мене була така думка: а раптом сама загорілась? Але вона не могла сама загорітись, адже акумулятор був відключений і вона не їздила вже півроку. Хвилин за 50 приїхали пожежники, але гасити вже було нічого», – розповів чоловік.

За словами Олексія Шумака, він припускає, що інцидент з автомобілем може мати політичне підґрунтя: нещодавно сюжет про нього – громадянина Росії, який різко критикував політику Росії щодо України і був змушений залишити батьківщину, – показав один із місцевих телеканалів, назвавши і номер будинку, і село.

«У нас взагалі ні з ким немає конфліктів. Ні з сусідами, ні з ким. Ми припускаємо, що якісь «путіноїди» наважились підпалити», – сказав Олексій Шумак. За його словами, це авто він придбав близько 12 років тому.

Заяву про скоєння злочину від Олексія Шумака прийняв Синельниківський районний відділ поліції, інформації про відкриття кримінального провадження наразі немає.

Взимку 2014 - 2015 року громадянин Росії Олексій Шумак разом з родиною залишив батьківщину і переїхав на проживання до України. Подружжю, яке підтримувало український Майдан і не приховувало свого негативного ставлення до анексії Криму Росією та участі Росії в бойових діях на Донбасі, удома неодноразова погрожували. Державна міграційна служба України відмовила чоловікові та дружині в наданні статусу біженців, однак воно звернулось до суду.