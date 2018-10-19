Справу побитого журналіста передають в інший слідчий орган через неефективне розслідування

Прокуратура Дніпра вирішила передати розслідування кримінального провадження про напад на громадського активіста, редактора сайту «ЗОВ» Всеволода Новохатька з Амур-Нижньодніпровського райвідділу поліції до слідчого відділу міської поліції. Про це Радіо Свобода у п’ятницю повідомив сам Новохатько. Таке рішення, за його словами, зумовлене неефективністю розслідування.

За даними Всеволода Новохатька, повідомлення про передання справи він отримав поштою. За його словами, справа була відкрита понад чотири місяці тому, однак належні слідчі дії не проводились, відтак він був змушений звернутись до прокуратури.

До того ж активіст вважає, що справу неправильно кваліфікували при внесенні до Єдиного реєстру досудових рішень.

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В прокуратурі Дніпропетровської області Радіо Свобода підтвердили інформацію щодо рішення про передання справи щодо Всеволода Новохатька в інший слідчий орган – Дніпровський відділ поліції.

Радіо Свобода готує також інформаційний запит до поліції щодо цієї справи. Водночас , за словами Всеволода Новохатька, в міській поліції матеріалів його справи поки немає.

У травні в Дніпрі поліція відкрила кримінальне провадження через напад на громадського активіста, редактора сайту «ЗОВ» («Закон один для всіх») Всеволода Новохатька за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України (легкі тілесні ушкодження).

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За словами потерпілого, вранці група молодиків спортивної зовнішності чекала на нього неподалік від його будинку. Перед цим невідомі кілька днів з’ясовували його режим дня. Всеволод Новохатько пов’язує інцидент зі своєю журналістською діяльністю, зокрема, публікаціями на сайті «ЗОВу» та в інших місцевих ЗМІ про місцевих чиновників.

27 вересня 2018 року в Дніпрі активісти у рамках всеукраїнської акції «Мовчання вбиває» пікетували обласну поліцію через зволікання з розслідуваннями нападів на колег. За словами учасників, за останній рік в Україні вчинено понад 50 нападів на активістів.

У Дніпрі, зокрема, потерпілими від нападів є Всеволод Новохатько, якого невідомі побили біля його будинку, та Кирило Дороленко, якого побили в райвіділку поліції, заявляли учасники акції. Справи щодо цих нападів досі не розслідувані.