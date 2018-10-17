На акції під АП дивилися інтерв’ю Семочка і підписували листівки Порошенкові (фото+відео)

Близько ста людей зібралися під Адміністрацією Президента в Києві. Учасники акції, серед яких активісти і журналісти, вимагали від президента Петра Порошенка прокоментувати результати журналістських розслідувань проти високопосадовців.

Захід влаштувала редакція видання BIHUS.info, яка в такий спосіб також відзначила п’яту річницю заснування. На ньому журналісти разом з усіма присутніми переглянули інтерв’ю колишнього співробітника СБУ, першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка, оприлюднене напередодні, 16 жовтня, на телеканалі Zik.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Фоторепортаж: день народження Bihus.info

В ньому Семочко спростовує тези, висунуті щодо нього журналістами. Під час перегляду голова BIHUS.info, журналіст Денис Бігус зупиняв запис і коментував заяви Семочка. Наприклад, на слова екс-посадовця про те, що всі його статки були оприлюднені в електронних деклараціях, Бігус зауважив, що декларації працівників спецслужб не є публічними.

Учасники вимагали від президента Порошенка зреагувати на викриття розслідувачів. Журналісти зібралися з приводу не лише цього випадку, а й інших журналістських розслідувань, які залишилися без коментарів президента України, а також нерозкритих нападів на активістів.

Комітет Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції у Києві провів засідання, на яке запросили представників Служби безпеки України. Попри те, що на комітеті не було кворуму, все ж парламентарі поставили свої запитання керівникам силового відомства, однак у відповідь здебільшого почули «Державна таємниця».

Голова Служби зовнішньої розвідки України Єгор Божок заявив, що не має правових підстав ініціювати відсторонення Семочка з його посади.

Служба безпеки України 16 жовтня заявила, що в межах розпочатого за заявою журналіста Дениса Бігуса кримінального провадження за частиною 1 статті 111 («державна зрада») Кримінального кодексу України перевіряє оприлюднену у ЗМІ інформацію щодо колишнього співробітника СБУ Сергія Семочка.

Національне антикорупційне бюро України 3 жовтня відкрило провадження щодо першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Провадження зареєстроване за статтею 368-2 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення) за матеріалами журналістського розслідування програми «Наші гроші».

Журналісти стверджують, що родичі Семочка мають нерухоме майно на понад 200 мільйонів гривень. Розслідувачі припускають, що посадовець отримав статки завдяки «дахуванню» фармацевтичних компаній. Вони зазначають, що Семочко у відповіді на запит не пояснив походження майна.

Семочко призначений першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки України президентським указом від 31 липня. До цього він очолював управління СБУ в Києві та Київській області. Ще раніше Семочко був керівником Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ.