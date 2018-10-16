СБУ перевіряє інформацію журналіста Бігуса щодо «держзради» Семочка

Служба безпеки України заявляє, що в межах розпочатого за заявою журналіста Дениса Бігуса кримінального провадження за частиною 1 статті 111 («державна зрада») Кримінального кодексу України перевіряє оприлюднену у ЗМІ інформацію щодо колишнього співробітника СБУ Сергія Семочка.

«Орган досудового розслідування планує долучити до процесуальноі співпраці Дениса Бігуса та його команду для дослідження викладених у журналістському розслідуванні обставин. Водночас зазначаємо, що перевірка інформації стосовно статків та можливого незаконного збагачення Сергія Семочка перевіряється НАБУ у межах зареєстрованого ними кримінального провадження за ч. 3 ст. 368-2 («незаконне збагачення») Кримінального кодексу України», – вказано в повідомленні.

Національне антикорупційне бюро України 3 жовтня відкрило провадження щодо першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Провадження зареєстроване за статтею 368-2 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення) за матеріалами журналістського розслідування програми «Наші гроші».

Журналісти стверджують, що родичі Семочка мають нерухомість на понад 200 мільйонів гривень. Розслідувачі припускають, що посадовець отримав статки завдяки «дахуванню» фармацевтичних компаній. Вони зазначають, що Семочко у відповіді на запит не пояснив походження майна.

Семочко призначений першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки України президентським указом від 31 липня. До цього він очолював управління СБУ в Києві та Київській області. Ще раніше Семочко був керівником Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ.