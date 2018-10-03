НАБУ: стосовно першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки відкрите провадження

Національне антикорупційне бюро України відкрило провадження щодо першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка, повідомила прес-служба НАБУ.

Провадження зареєстроване за статтею 368-2 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення) за матеріалами журналістського розслідування програми «Наші гроші».

Журналісти стверджують, що родичі Семочка мають нерухомість на понад 200 мільйонів гривень. Розслідувачі припускають, що посадовець отримав статки завдяки «дахуванню» фармацевтичних компаній.

Вони зазначають, що Семочко у відповіді на запит не пояснив походження майна.

Семочко призначений першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки України президентським указом від 31 липня. До цього він очолював управління СБУ в Києві та Київській області. Ще раніше Семочко був керівником Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ.