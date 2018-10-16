Бігус: Семочка знімали з однієї машини, яка поламалася

Журналіст-розслідувач Денис Бігус заперечує, що для підготовки програми про високопосадовця розвідки Сергія Семочка використовувалися методи, яких не передбачає робота журналіста.

«Остаточно мене добила теза про те, що для зйомок цього товариша нам знадобилася мало не кремлівська ДРГ. Його знімали по суті однією машиною. Яка під кінець остаточно поламалася, і яку ми полагодимо завдяки донату (пожертві – ред.). Ні, хлопці. Щоб зняти про вас кіно – небагато потрібно, не перебільшуйте», – написав Бігус у Facebook.

Коментуючи в ефірі телеканалу ZIK розслідування щодо себе, Семочко заявив, що невелика команда журналістів нездатна фіксувати високопоставленого співробітника СБУ впродовж року, щоб це не було помітно.

«У програмі показані ракурси, як виїжджає моя машина, як я рухаюся містом. Це є елементи візуального стеження, є елементи використання оперативно-технічних засобів, тобто цілого комплексу. Що це і хто це – на ці питання ми дамо відповідь найближчим часом», – наголосив Семочко.

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Служба безпеки України 16 жовтня заявила, що в межах розпочатого за заявою журналіста Дениса Бігуса кримінального провадження за частиною 1 статті 111 («державна зрада») Кримінального кодексу України перевіряє оприлюднену у ЗМІ інформацію щодо колишнього співробітника СБУ Сергія Семочка.

Національне антикорупційне бюро України 3 жовтня відкрило провадження щодо першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Провадження зареєстроване за статтею 368-2 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення) за матеріалами журналістського розслідування програми «Наші гроші».

Журналісти стверджують, що родичі Семочка мають нерухоме майно на понад 200 мільйонів гривень. Розслідувачі припускають, що посадовець отримав статки завдяки «дахуванню» фармацевтичних компаній. Вони зазначають, що Семочко у відповіді на запит не пояснив походження майна.

Семочко призначений першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки України президентським указом від 31 липня. До цього він очолював управління СБУ в Києві та Київській області. Ще раніше Семочко був керівником Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ.