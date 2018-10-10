Засідання антикорупційного комітету Ради щодо високопосадовця розвідки Семочка не відбулося

Парламентський комітет із запобігання та протидії корупції 10 жовтня переніс своє засідання з приводу майна і зв'язків з Росією першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка, які виявили українські розслідувачі.

Причиною зриву засідання названа «відсутність профільних керівників силових структур у Києві», повідомили журналістам у комітетах Верховної Ради.

Національне антикорупційне бюро України минулого тижня відкрило провадження щодо першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка, повідомила прес-служба НАБУ. Провадження зареєстроване за статтею 368-2 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення) за матеріалами журналістського розслідування програми «Наші гроші».

Журналісти стверджують, що родичі Семочка мають нерухоме майно на понад 200 мільйонів гривень. Розслідувачі припускають, що посадовець отримав статки завдяки «дахуванню» фармацевтичних компаній. Вони стверджують, що Семочко у відповіді на запит не пояснив походження майна.

Семочко призначений першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки України президентським указом від 31 липня. До цього він очолював управління СБУ в Києві та Київській області. Ще раніше Семочко був керівником Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ.