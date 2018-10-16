Високопосадовець розвідки Семочко заперечує незаконне збагачення

Перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки та колишній співробітник СБУ Сергій Семочко заявив, що не має стосунку до будинків під Києвом, вартість яких складає мільйони доларів, а його дружина є виключно громадянкою України. Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу ZIK, поширеному 16 жовтня.

«Усі мої статки, а також статки осіб, що пов’язані зі мною спільним побутом, копійка до копійки внесені у декларацію», – стверджує Семочко.

Він додав, що він і його жінка Тетяна Лисенко є громадянами України та не мають інших паспортів, крім українських.

Служба безпеки України 16 жовтня заявила, що в межах розпочатого за заявою журналіста Дениса Бігуса кримінального провадження за частиною 1 статті 111 («державна зрада») Кримінального кодексу України перевіряє оприлюднену у ЗМІ інформацію щодо колишнього співробітника СБУ Сергія Семочка.

Національне антикорупційне бюро України 3 жовтня відкрило провадження щодо першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Провадження зареєстроване за статтею 368-2 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення) за матеріалами журналістського розслідування програми «Наші гроші».

Журналісти стверджують, що родичі Семочка мають нерухоме майно на понад 200 мільйонів гривень. Розслідувачі припускають, що посадовець отримав статки завдяки «дахуванню» фармацевтичних компаній. Вони зазначають, що Семочко у відповіді на запит не пояснив походження майна.

Семочко призначений першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки України президентським указом від 31 липня. До цього він очолював управління СБУ в Києві та Київській області. Ще раніше Семочко був керівником Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ.