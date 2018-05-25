Поліція відкрила кримінальне провадження через напад на редактора видання в Дніпрі

Поліція відкрила кримінальне провадження через напад на громадського активіста, редактора сайту «ЗОВ» («Закон один для всіх») Всеволода Новохатька, повідомили Радіо Свобода в поліції Дніпра.

За даними речниці поліції Ганна Старчевської, провадження відкрите за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України («легкі тілесні ушкодження»). Слідство веде Амур-Нижньодніпровський районний відділ поліції.

За словами Новохатька, напад на нього стався зранку 24 травня неподалік від його будинку. Журналіст стверджує, що перед цим невідомі кілька днів з’ясовували його режим дня. Новохатько пов’язує інцидент зі своєю журналістською діяльністю, зокрема, публікаціями на сайті «ЗОВу» та в інших місцевих ЗМІ.