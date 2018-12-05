Мер Дніпра Філатов заявив, що вийшов з партії «УКРОП»

Мер Дніпра Борис Філатов виходить з партії «УКРОП», одним із засновників якої він був. Про це він заявив 5 грудня на брифінгу після сесії міськради, оприлюднивши відповідну заяву на ім’я голови партії Тараса Батенка.

«Я складаю з себе повноваження члена президії партії «УКРОП», виходжу з усіх керівних органів, а також йду з партії. Це рішення було усвідомленим, вартувало великої кількості моральних сумнівів, я його ухвалив дуже важко, оскільки є одним із засновників партії», – сказав Філатов.

Він також сказав, що не хоче «брати участь у симулякрі», коли «мандрівний цирк а-ля «Буковель» мандрує країною з єдиним давно визначеним кандидатом».

Окрім того, він заявив, що не веде перемовин щодо участі в інших політичних партіях і хоче бути рівновіддаленим від політичних сил напередодні президентських виборів.

У партії «УКРОП» офіційно поки ніяк не прокоментували цю заяву.

Філатов очолює Дніпро з осені 2015 року.