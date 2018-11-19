МВС перевірить ліцензії у муніципальних варт, про які розповідали «Схеми»

Управління ліцензування Міністерства внутрішніх справ України у 2019 році перевірить ліцензії у 14 комунальних підприємств і установ «Муніципальна варта» на ведення охоронної діяльності, про частину з яких раніше розповідали «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA: Перший») у спецрепортажі «Вартові мерів».

​Як повідомили журналістам у Департаменті комунікації МВС, наступного року відомство планово перевірить, чи дотримуються ліцензійних вимог на надання послуг охорони комунальні підприємства у таких населених пунктах:

Київ (КП «Муніципальна охорона»),

Одеса (КУ «Муніципальна варта»),

Кременчук (КП «Муніципальна поліція»),

Дніпро (КП «Січ» Дніпропетровської обласної ради» та КП «Муніципальна варта»Дніпровської міської ради),

Чернігів (КП «Муніципальна варта»),

Білгород-Дністровський (КП «Департамент муніципальної безпеки»),

Вінниця (КП «Муніципальна поліція»),

Біла Церква (КП «Муніципальна варта»),

Олександрія (КП «Муніципальна поліція Олександрійської міської ради»),

Ірпінь (КП «Муніципальна варта»),

Івано-Франківськ (КП «Муніципальна варта»),

Козелець на Чернігівщині (КП «Муніципальна варта»),

Сергіївка на Одещині (КП «Сергіївська муніципальна варта»).

​Усі ці комунальні структури отримали від МВС ліцензію, завдяки якій мають право за гроші охороняти фізичних осіб і об’єкти. Тому саме Управління ліцензування цього міністерства може перевірити, чи дотримуються ці структури ліцензійних вимог.

«Видача ліцензій спрощена максимально – закон зобов’язує орган ліцензування робити це за дуже легкою процедурою і умов, а от забирати ці ліцензії дуже нелегко», – зазначає директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

​У разі, якщо в МВС під час перевірок знайдуть порушення, за словами Шевченка, підприємство може бути позбавлене ліцензії на охоронну діяльність.

При цьому, деякі з варт вже порушують законодавство – зокрема, у Кременчуці, Вінниці й Олександрії комунальні підприємства досі використовують слово «поліція» у назві. Водночас, закон України «​Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання найменування та ознак належності до Національної поліції України» це прямо забороняє і залишає право використовувати цю назву тільки Нацполіції. Станом на 2018 рік за такі дії законом передбачений штраф у розмірі 34-51 тисяча гривень.

Про частину із вищезгаданих муніципальних варт, які планує перевірити МВС, «Схеми» розповідали в спецрепортажі «Вартові мерів».

​У ньому йшлося про те, як місцева влада в регіонах України наділяє муніципальну варту невластивими їй функціями правоохоронних органів та використовує її в своїх власних або політичних цілях. Зокрема, у Харкові, Одесі й Дніпрі такі комунальні охоронці блокують будівлі міськради, не пускаючи активістів і журналістів, беруть участь у силових сутичках із місцевими підприємцями, проявляючи надмірну жорстокість із використанням спецзасобів.

​Муніципальні варти – це структури, які контролюються виключно місцевою владою і фінансуються з місцевих бюджетів, а також забезпечуються спецзасобами. У регіонах існують різні варіації назв – «гвардія», «охорона», «варта».

Є також різні форми: як комунальні підприємства, так і громадські формування. У другому випадку вони підпорядковуються не місцевій владі, а лише собі, час від часу взаємодіючи із поліцією. Головне завдання вартових – підтримувати порядок у містах та охороняти комунальну власність.