«Мангер у відпустці» – в Херсонській облраді заперечили втечу голови і його причетність до справи Гандзюк

Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер зараз у відпустці і не є підозрюваним у справі про вбивство Катерини Гандзюк – таку заяву зробили в прес-служба облради.

За повідомленням, Мангер пішов у відпустку 19 листопада, і тривати вона мала до 3 грудня, однак у зв’язку зі службовою необхідністю він повернеться до роботи 26 листопада.

В ХОР запевняють, що не отримували протягом останнього тижня офіційних звернень з приводу місцезнаходження голови.

Читайте також: Мер Херсона: Гандзюк назвала конкретне прізвище можливого замовника нападу на неї​

«Херсонська обласна рада звертається до всіх засобів масової інформації з проханням ретельніше перевіряти достовірність поширених відомостей, особливо у ситуації, пов’язаній із звинуваченнями людей у вчиненні протиправних дій. Додатково повідомляємо, що інформація про те, що Владислав Мангер є підозрюваним у справі Катерини Гандзюк, не відповідає дійсності. Голова Херсонської обласної ради разом із іншими керівниками органів влади області, був допитаний слідчими органами в якості свідка», – йдеться в заяві.

Раніше активісти кампанії «Хто замовив Катю Гандзюк?» із посиланням на власні джерела заявляли, що Владислав Магнер є одним із підозрюваних у замовленні вбивства херсонської активістки і радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня. За даними медиків, у неї були опіки 40% шкіри і пошкодження очей. Її літаком доставили на лікування до Києва і надали охорону.

У цій справі затримали п’ятьох людей, зокрема й підозрюваного в організації злочину.

Після смерті активістки поліція перекваліфікувала її справу на «закінчене вбивство», і кримінальне провадження буде розслідуватися як «умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене з особливою жорстокістю, скоєне на замовлення, вчинене за попередньою змовою групою осіб». Відповідна стаття Кримінального кодексу передбачає за такі дії від 10 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.