Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
23 Листопад 2018, Київ 18:27
Новини | Політика

«Мангер у відпустці» – в Херсонській облраді заперечили втечу голови і його причетність до справи Гандзюк

Активісти назвали Мангера одним із підозрюваних у справі Гандзюк, однак у Херсонській обласній раді інформцію спростовують

Дивитись коментарі

Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер зараз у відпустці і не є підозрюваним у справі про вбивство Катерини Гандзюк – таку заяву зробили в прес-служба облради.

За повідомленням, Мангер пішов у відпустку 19 листопада, і тривати вона мала до 3 грудня, однак у зв’язку зі службовою необхідністю він повернеться до роботи 26 листопада.

В ХОР запевняють, що не отримували протягом останнього тижня офіційних звернень з приводу місцезнаходження голови.

Читайте також: Мер Херсона: Гандзюк назвала конкретне прізвище можливого замовника нападу на неї​

«Херсонська обласна рада звертається до всіх засобів масової інформації з проханням ретельніше перевіряти достовірність поширених відомостей, особливо у ситуації, пов’язаній із звинуваченнями людей у вчиненні протиправних дій. Додатково повідомляємо, що інформація про те, що Владислав Мангер є підозрюваним у справі Катерини Гандзюк, не відповідає дійсності. Голова Херсонської обласної ради разом із іншими керівниками органів влади області, був допитаний слідчими органами в якості свідка», – йдеться в заяві.

Раніше активісти кампанії «Хто замовив Катю Гандзюк?» із посиланням на власні джерела заявляли, що Владислав Магнер є одним із підозрюваних у замовленні вбивства херсонської активістки і радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня. За даними медиків, у неї були опіки 40% шкіри і пошкодження очей. Її літаком доставили на лікування до Києва і надали охорону.

У цій справі затримали п’ятьох людей, зокрема й підозрюваного в організації злочину.

Після смерті активістки поліція перекваліфікувала її справу на «закінчене вбивство», і кримінальне провадження буде розслідуватися як «умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене з особливою жорстокістю, скоєне на замовлення, вчинене за попередньою змовою групою осіб». Відповідна стаття Кримінального кодексу передбачає за такі дії від 10 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG