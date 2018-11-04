Поліція кваліфікує напад на Гандзюк як убивство

Слідчі змінили кваліфікацію нападу на херсонську громадську діячку Катерину Гандзюк на вбивство. Про це повідомляє Національна поліція.

Тепер кримінальне провадження розслідується як умисне вбивство, скоєне з особливою жорстокістю групою осіб на замовлення.

В поліції уточнюють, що розслідуванням замовників вбивства займається Служба безпеки України, однак поліцейські надають необхідну допомогу.

Політики в Україні і за кордоном вимагають притягнути до відповідальності винних у замаху на Гандзюк, від наслідків якого вона лікувалася в київському опіковому центрі.

4 листопада активісти та друзі Катерини Гандзюк повідомили про її смерть.

Відому херсонську громадську діячку, виконувачку обов’язків керуючого справами Херсонської міськради Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня. За даними медиків, у неї були опіки 40% шкіри і сильне пошкодження очей. Її літаком доставили на лікування до Києва і надали охорону.

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Трьох затриманих за підозрою в нападі на Гандзюк тримають під вартою, ще одного – відпустили під домашній арешт.

Правову кваліфікацію справи правоохоронці змінювали кілька разів: від «хуліганства» через «умисні тяжкі тілесні ушкодження» до «замаху на вбивство». 3 серпня генеральний прокурор Юрій Луценко після спілкування з Гандзюк заявив, що розслідування справи передадуть Службі безпеки України.

24 вересня адвокат Євгенія Закревська повідомила, що у справі активістки з’явилась додаткова кваліфікація – замовне вбивство.