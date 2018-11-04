Активісти повідомляють про смерть Катерини Гандзюк

Активісти, зокрема представники кампанії «Хто замовив Катю Гандзюк?», повідомляють про смерть громадської діячки і представниці Херсонської міської ради Катерини Гандзюк.

Смерть Гандзюк у своїх дописах підтвердили зокрема правозахисниця Ольга Решетилова і народна депутатка Олена Сотник.

Також друзі Гандзюк у Херсоні підтвердили, що інформація про її смерть відповідає дійсності.

В Опіковому центрі Києва, де Гандзюк проходила лікування наразі відмовилися коментувати цю інформацію. Радіо Свобода з'ясовує деталі.

Відому херсонську громадську діячку, виконувачку обов’язків керуючого справами Херсонської міськради Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня. За даними медиків, у неї були опіки 40% шкіри і сильне пошкодження очей. Її літаком доставили на лікування до Києва і надали охорону.

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Правову кваліфікацію справи правоохоронці змінювали кілька разів: від «хуліганства» через «умисні тяжкі тілесні ушкодження» до «замаху на вбивство». 3 серпня генеральний прокурор Юрій Луценко після спілкування з Гандзюк заявив, що розслідування справи передадуть Службі безпеки України.

24 вересня адвокат Євгенія Закревська повідомила, що у справі активістки з’явилась додаткова кваліфікація – замовне вбивство.