У Євросоюзі прокоментували смерть Гандзюк

Свої співчуття у зв’язку зі смертю херсонської активістки Катерини Гандзюк висловив Європейський комісар з питань розширення та політики добросусідства Йоганнес Ган.

«Дуже засмучений новинами про смерть неймовірно сміливої Катерини Гандзюк. Атаки на активістів громадянського суспільства неприйнятні. Винні в цьому жорстокому злочині мають бути притягнені до відповідальності. Мої думки з її родиною і друзями», – написав Ган.

Також прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що злочин проти Гандзюк не має терміну давності.

Президент України Петро Порошенко закликав притягти до відповідальності винних у смерті Гандзюк.

4 листопада активісти та друзі Катерини Гандзюк повідомили про її смерть.

Відому херсонську громадську діячку, виконувачку обов’язків керуючого справами Херсонської міськради Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня. За даними медиків, у неї були опіки 40% шкіри і сильне пошкодження очей. Її літаком доставили на лікування до Києва і надали охорону.

Трьох затриманих за підозрою в нападі на Гандзюк тримають під вартою, ще одного – відпустили під домашній арешт.

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Правову кваліфікацію справи правоохоронці змінювали кілька разів: від «хуліганства» через «умисні тяжкі тілесні ушкодження» до «замаху на вбивство». 3 серпня генеральний прокурор Юрій Луценко після спілкування з Гандзюк заявив, що розслідування справи передадуть Службі безпеки України.

24 вересня адвокат Євгенія Закревська повідомила, що у справі активістки з’явилась додаткова кваліфікація – замовне вбивство.