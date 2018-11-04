Порошенко закликав «знайти вбивць» Катерини Гандзюк

Президент України Петро Порошенко прокоментував повідомлення про смерть херсонської громадської діячки Катерини Гандзюк. Під час промови на зустрічі з українською громадою в Анталії, Туреччина, він закликав докласти усіх зусиль, аби розкрити справу про замах на Гандзюк.

«Щойно мені повідомили, що активістка Катерина Гандзюк, на яку було скоєно атаку нелюдів, її облили кислотою – вона, на жаль, померла в лікарні. Я хочу зараз звернутися до правоохоронців: щоб було зроблено все можливе для того, щоб було знайдені вбивці, щоб вбивці були покарані, опинилися на лаві підсудних. І ми всі маємо об’єднати зусилля для того, щоб це відбулося. Спільно допомогти правоохоронним органам, допомогти поліції, щоб зло було покаране», – заявив Порошенко.

Раніше 4 листопада активісти та друзі Катерини Гандзюк повідомили про її смерть.

Відому херсонську громадську діячку, виконувачку обов’язків керуючого справами Херсонської міськради Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня. За даними медиків, у неї були опіки 40% шкіри і сильне пошкодження очей. Її літаком доставили на лікування до Києва і надали охорону.

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Правову кваліфікацію справи правоохоронці змінювали кілька разів: від «хуліганства» через «умисні тяжкі тілесні ушкодження» до «замаху на вбивство». 3 серпня генеральний прокурор Юрій Луценко після спілкування з Гандзюк заявив, що розслідування справи передадуть Службі безпеки України.

24 вересня адвокат Євгенія Закревська повідомила, що у справі активістки з’явилась додаткова кваліфікація – замовне вбивство.