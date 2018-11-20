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20 Листопад 2018, Київ 13:34
Новини | Політика

Луценко повідомив послам із ЄС про перебіг розслідування вбивства Гандзюк

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада

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Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив керівникам дипломатичних представництв країн Європейського союзу про перебіг розслідування вбивства Катерини Гандзюк та інших нападів на громадських активістів, інформує 20 листопада сайт ГПУ.

«Катерина Гандзюк була однією з небагатьох активістів для громади, а не для особистого збагачення. Виконавці разом із організатором встановлені та затримані», – зазначив генпрокурор.

Луценко також вказав, що «окремі діячі надмірно політизують питання, що є неприпустимим», ідеться в повідомленні.

«Іноземною стороною висловлено підтримку відомства у розслідуванні злочинів вказаної категорії», – також повідомляє прес-служба ГПУ.

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Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня. За даними медиків, у неї були опіки 40% шкіри і пошкодження очей. Її літаком доставили на лікування до Києва і надали охорону.

У цій справі затримали п’ятьох людей, зокрема й підозрюваного в організації злочину.

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Після смерті активістки поліція перекваліфікувала її справу на «закінчене вбивство», і кримінальне провадження буде розслідуватися як «умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене з особливою жорстокістю, скоєне на замовлення, вчинене за попередньою змовою групою осіб». Відповідна стаття Кримінального кодексу передбачає за такі дії від 10 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.

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